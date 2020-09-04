В США уволили семерых полицейских после смерти афроамериканца

В штате Нью-Йорк семерых полицейских уволили после публикации записи, на которой видно, как они надевают на голову мешок голому афроамериканцу, скованному наручниками.

В США после очередного случая возможного неоправданного насилия по отношению к афроамериканцу со службы уволили семерых полицейских. Об этом сообщила в четверг, 3 сентября, мэр города Рочестер в штате Нью-Йорк Лавли Уоррен.

Днем ранее члены семьи афроамериканца, ставшего, по их мнению, жертвой полицейского насилия, опубликовали видео его задержания, произошедшего в конце марта. На записи видно, как несколько полицейских надевают на голову мешок сидящему на асфальте афроамериканцу Дениэлу Пруду. При этом Пруд голый и в наручниках. Спустя несколько минут его относят на носилках в карету "скорой". Неделей позже афроамериканец скончался.

Согласно газете The New York Times, причиной его смерти стало удушье. Кроме того, в крови Пруда был найден наркотик фенциклидин.

Протесты против полицейского насилия и требования реформы полиции

Видеозапись, опубликованная активистами и родственниками погибшего, была сделана на камеру, закрепленную на теле полицейского, указывает издание. 3 сентября в Рочестере прошли протесты против расизма и полицейского насилия. По данным агентства Reuters, в них приняли участие несколько десятков человек. Кроме прочего, демонстранты требовали восстановления справедливости по отношению к Пруду, а также проведения реформы полиции.

По словам семьи погибшего, у него были проблемы с психикой. Как рассказал брат Пруда, он начал беспокоиться и поэтому вызвал полицию. "Я позвонил, чтобы получить помощь, а не для того, чтобы линчевать его (Даниэля Пруда)", - указал мужчина.

В конце мая - начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его белыми полицейскими в Миннеаполисе по всем США, а также многим другим странам прокатилась волна протестов против расизма и полицейского насилия.

Другим громким случаем в этой области стали выстрелы белых полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка при его задержании в городе Кеноше в штате Висконсин в конце августа. Для наведения порядка в этом штате президент США Дональд Трамп направил туда 1000 бойцов Нацгвардии.

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