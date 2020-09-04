НАТО созывает внеплановое заседание по делу Навального

Внеплановое заседание Североатлантического совета НАТО, посвященное отравлению "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, пройдет в пятницу, 4 сентября. Ожидается, что после заседания высшего руководящего органа альянса его генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделает официальное заявление, в котором призовет российские власти провести тщательное расследование этого преступления.

"В то же время вероятность того, что НАТО объявит о неких далеко идущих мерах (связанных с возможными санкциями против России. - Ред.) на данный момент невелика, не в последнюю очередь потому, что до сих пор никому из возможных виновных в отравлении не были предъявлены обвинения", - отмечает информагентство dpa.

Обстоятельства покушения на Навального остаются неясными

В 2018 году, после отравления в Солсбери ядом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии альянс объявил персонами нон грата семерых сотрудников российского представительства при НАТО. Кроме того, было решено сократить число сотрудников миссии РФ при НАТО с 30 до 20 человек.

Однако напрямую сравнивать эти два случая - отравление "Новичком" Скрипалей и покушение на жизнь Алексея Навального - нельзя, пишет dpa. В случае Скрипалей преступление было совершено на британской земле, и следователи нашли явные улики, указывающие на преступников.

В случае Навального ясно лишь то, что покушение на него было также совершено с использованием яда "Новичок", как показали анализы токсикологической спецлаборатории бундесвера. Обстоятельства же этого покушения до сих пор остаются неясными.

В Кремле заинтересованы произошедшим с "берлинским пациентом"

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо на борту самолета. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. 22 августа Навального по настоянию его родственников и с согласия властей Германии доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находится в медикаментозной коме 16 дней.

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что российский политик был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичка".

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - добавил он.

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