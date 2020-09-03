Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и председателя КГБ

Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, он что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности. Иван Тертель назначен председателем КГБ Беларуси.

Напомним, до настоящего момента госсекретарем Совбеза Беларуси был Андрей Равков, а Валерий Вакульчик возглавлял КГБ.

Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности Беларуси 20 января этого года. До этого он пять лет был министром обороны Беларуси.

Валерий Вакульчик восемь лет был председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. До этого он полтора года возглавлял Следственный комитет.

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