Коронавирус: США не хотят работать над вакциной с "коррумпированной ВОЗ", во Франции заболели нудисты

США отказались войти в международный проект по разработке и распределению вакцины от Covid-19, поскольку не хотят работать вместе с ВОЗ и Китаем. Министра юстиции Нидерландов уличили в нарушении правил карантина на собственной свадьбе, а медики Франции считают, что нудисты стали одной из причин резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Об этих и других новостях о ситуации с Covid-19 в мире — в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире превышает 25,7 миллиона человек, умерли — 857,7 тыс. больных. Более 17 млн выздоровели.

На первом месте по числу умерших и заболевших — по-прежнему США: более 6 млн и около 185 тыс. соответственно.

США не хотят сотрудничать с ВОЗ



Администрация Белого дома заявила, что США не будут принимать участие в совместной с другими странами разработке вакцины, поскольку в проект вовлечена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Проект был инициирован ВОЗ, в разработке участвуют ученые из 172 стран. По словам представителей ВОЗ, это было сделано для того, чтобы "обеспечить равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после того, как они будут лицензированы и одобрены".

Однако в Белом доме считают, что ВОЗ скомпрометировала себя, халатно или умышленно принимая на веру данные о Covid-19 из Китая в самом начале пандемии. В администрации Дональда Трампа заявляют, что США будут и дальше тесно сотрудничать с международными партнерами в борьбе с коронавирусом, но не в рамках проекта, "находящегося под контролем коррумпированной ВОЗ и Китая".

Нью-Йорк может стать первым из крупнейших городов США, где дети в сентябре вернутся к очному школьному обучению. Мэр города Билл де Блазио и профсоюзы в сфере образования согласовали решение, согласно которому начало учебного года в Нью-Йорке откладывается до 21 сентября, зато ученики сразу вернутся за парты как минимум на три дня в неделю. Остальные дни будут проходить в онлайн-классах.

Для того, чтобы дети могли вернуться за парты, в школах города модернизируется система вентиляции, увеличено расстояние между партами, для учителей закуплены маски. Кроме того, Билл де Блазио распорядился обеспечить ежемесячное тестирование на Covid-19 по меньшей мере 20% учеников и учителей.

По данным ученых из бразильского Национального института исследований Амазонии, смертность от Covid-19 среди индейских племен Бразилии — на 250% выше, чем среди основного населения страны.

Этот показатель значительно вырос к началу августа. По мнению исследователей, такая ситуация связана с целым рядом факторов, в том числе с затрудненным доступом к здравоохранению и тем, что вирус на территории коренного населения привозят непрошенные посетители. Как сообщает институт, в большинстве племен случаев заражения коронавирусом не было вплоть до середины июня.

Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших Covid-19 и по числу смертей — почти 4 млн человек и 122,5 тыс. соответственно.

В Южной Корее отмечен резкий рост заболеваемости среди пожилых людей. Медики предупреждают, что ситуация близка к кризисной. Ранее активисты различных групп обвиняли в ухудшении ситуации в стране консервативно настроенных прихожан, которые не соглашаются временно отказаться от посещения религиозных служб.

Ситуация в Европе



В Венгрии зарегистрирован самый высокий суточный показатель заболеваемости с начала эпидемии — за один день выявлены 365 новых случаев. Власти страны связывают это с тем, что многие вопреки рекомендациям ездили в отпуск за границу. Всего в этой стране за все время заразились 6622 человека, умерли — 619.

Украинский политик Юлия Тимошенко, перенесшая Covid-19 в тяжелой форме, сказала, что ее состояние было критическим, но все позади, и она будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Всего на Украине зарегистрировано 128,8 тыс. случаев заболевания, 2705 человек умерли.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в среду, что власти страны не намерены вводить повторный локдаун. По его словам, эта мера была абсолютно необходима в марте, но теперь, когда ученые и правительство знают об этом вирусе гораздо больше, она не понадобится.

Число новых случаев заболевания в Германии в последнее время растет. На прошлой неделе канцлер Ангела Меркель предупредила, что к середине осени-зиме ситуация, скорее всего, станет еще хуже.

При этом власти не хотят снова парализовать экономику и прерывать учебный процесс в школах и вузах, и изыскивают другие способы для сдерживания эпидемии. В частности, до конца года под запретом остаются все массовые мероприятия, правило ношения масок в общественных местах сохранится в обозримом будущем, предусмотрен карантин для въезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Главный вирусолог Германии Кристиан Дростен считает, однако, что период самоизоляции может быть сокращен с 14 до 5 дней.

Парламент Нидерландов пригласил для дачи объяснений министра юстиции страны Фреда Грапперхауса, после того как в прессе были опубликованы фотографии с его свадьбы, которую он отпраздновал на прошлой неделе.

Критики министра возмущены тем, что член правительства нарушил правила социального дистанцирования, обязательные для всех жителей страны. Хотя Грапперхаус утверждает, что на свадьбу были приглашены только семьи молодоженов и несколько самых близких друзей, на фотографиях видно, что людей на мероприятии было гораздо больше допустимого количества и ни о какой дистанции в 1,5 метра речь не шла.

В качестве жеста доброй воли министр заплатил в фонд организации Красного Креста 780 евро — сумму, в два раза превышающую установленный штраф. Однако голландские СМИ пишут, что на этом история для него не закончится.

Во Франции заболели нудисты



Статистика заболеваемости во Франции снова начала расти, в последнее время число заболевших в сутки достигает 7 тыс. человек. Одним из самых пострадавших районов стал самый большой в Европе курорт для нудистов Кап-Даг. Массовое тестирование выявило, что 30% из 800 гостей курорта больны коронавирусом.

Число заболевших коронавирусом во Франции с начала пандемии составляет почти 324 тыс. человек, умерли 30,6 тыс.

Учебный год в Британии

Миллионы детей в Великобритании вернулись в школу.

За время летних каникул администрации учебных заведений реорганизовались в соответствии с правительственными рекомендациями: в большинстве школ введено одностороннее движение по зданию, начало учебного дня разбито на несколько временных отрезков для разных классов.

Кроме того, для разных возрастных групп созданы так называемые "социальные пузыри", внутри которых дети могут общаться и играть друг с другом, а с представителями другого "пузыря" — нет.

Накануне стало известно, как британские школы будут действовать, если кто-то из детей все же заболеет коронавирусом.

По словам чиновников из министерства образования, ребенка с симптомами заболевания отправят домой, и школа организует для него срочный тест на Covid-19. Если результат теста окажется положительным, учеников и учителей, которые были в контакте с заболевшим, отправят в самоизоляцию. В здании школы будут проведены дополнительные санитарные процедуры.

Вспышкой заболевания в отдельно взятой школе будет считаться ситуация, при которой в течение 14 дней будет выявлено два и более случаев заболевания.

В шотландском Глазго введены новые ограничения, после того как за последние два дня число заболевших Covid-19 в городе резко возросло. Магазины и кафе остаются открытыми, но людям снова нельзя встречаться дома, если они живут в разных местах. Ограничения коснулись сотен тысяч человек.

Британское турагентство Tui отменило все путевки на греческий курорт Лаганас на острове Закинф. Курорт славится своими массовыми вечеринками. По мнению руководства компании Tui, ее клиенты не соблюдают на острове предписания греческих властей о социальном дистанцировании и ставят под угрозу здоровье других отдыхающих.

Великобритания остается самой пострадавшей от Covid-19 европейской страной: здесь почти 41,6 тыс. умерших. Всего заболели почти 340 тысяч человек — это второй показатель в Европе после Испании и 13-й в мире.

Что еще происходит в мире



Из-за пандемии коронавируса экономика Австралии впервые за 30 лет переживает рецессию. С апреля по июнь ВВП страны сократилось на 7% по сравнению с показателями первого квартала этого года.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси подверглась жесткой критике после того, как ее заметили в одном из салонов красоты Сан-Франциско без маски на лице, что нарушает введенный в городе режим. Пелоси — одна из самых известных политиков-демократов США.

В Италии стартует Венецианский кинофестиваль — старейший в мире международный кинофорум. Это первое очное мероприятие в мире киноиндустрии, проводимое после начала эпидемии.

Все его участники пройдут тест на Covid-19. Соблюдение социальной дистанции, измерение температуры и маски — обязательны на всех просмотрах и встречах. Традиционные вечеринки в этом году отменены.

Из звезд мирового кино в Венеции ждут актеров Кейт Бланшет и Мэтта Диллона, а также режиссеров Педро Альмодовара и Оливера Стоуна.

Папа римский Франциск провел свою первую за шесть месяцев встречу с прихожанами. Так называемая генеральная аудиенция папы, на которую приходят все желающие, — еженедельное мероприятие, от которого пришлось отказаться из-за пандемии.

В среду понтифик вышел к верующим, собравшимся во внутреннем дворе Апостольского дворца в Ватикане, и объявил день поста и молитвы за народ Ливана.

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