Москва и Минск обсуждают рефинансирование долга Беларуси

По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.

Россия и Беларусь приступили к обсуждению параметров кредита для рефинансирования части белорусского госдолга на сумму 1 млрд долларов. "Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту", - сообщил во вторник, 1 сентября, министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопрос о том, поступал ли уже от Беларуси запрос на реструктуризацию долга.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа заявил, что премьер-министры двух стран проведут переговоры о рефинансировании белорусского госдолга на основании его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Лукашенко уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году одного млрд долларов из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - пояснил тогда белорусский президент.

Между тем информированный источник "Интерфакса" 1 сентября сообщил, что Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга перед РФ в 2021 году, и сумма обязательств Минска перед РФ в следующем году составляет 600 млн долларов. По словам источника, Беларусь просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет. Собеседник "Интерфакса" также сказал, что "на этой неделе вопрос рефинансирования будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран".

Госдолг Беларуси

Платежи по внешнему госдолгу Беларуси в 2020 году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд уже выплачены.

По состоянию на 1 июля внешний госдолг Беларуси составил 18 млрд долларов, увеличившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на 0,9 млрд, или на 5,3%. В июне он вырос на 1,2 млрд долларов, или на 7,1%. На долю РФ приходится более 60% внешнего госдолга Беларуси.

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