Лавров обвинил Литву в нарушении суверенитета Беларуси: "перешла все грани приличия"

Литва нарушает суверенитет Беларуси и перешла все грани приличия в отношении этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК.

"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами", — сказал министр.

Он добавил, что в этих методах "не сильно проявляется" уважение к суверенитету Беларуси. Также, по его словам, сейчас наблюдаются попытки раскачать ситуацию в республике.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония в понедельник ввели санкции в отношении представителей белорусского режима, запретив въезд 30-ти гражданам Беларуси, включая Александра Лукашенко.

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