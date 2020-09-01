Студентам не дали пройти, но они быстро нашли выход из ситуации.
В колонне не только студенты, но и преподаватели.
Из здания МГЛУ никого не выпускают. ОМОН перекрыл выход, рядом кто-то снимает студентов на камеру.
Начались задержания.
Приехала милиция, почему-то на гражданской машине. Забрали одну из девушек и парня pic.twitter.com/TFPojzmbGi— Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020
Студенты направляются в сторону Минобразования. Дождь не помеха.
Александр Лукашенко тем временем общался с местными жителями в Барановичах, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".
Из диалога с местными жителями.
Лукашенко: "Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет".
Студенты БНТУ и БГУИРа.
Колонна студентов БНТУ и БГУИР pic.twitter.com/7xr0Oj0rYC— Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020
Креативные студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
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