1 сентября в Беларуси: протест студентов, задержания, Лукашенко общается с жителями Барановичей

В Беларуси уже 24-ый день проходят мирные акции протеста. Сегодня, в День знаний, на протесты вышли и студенты ВУЗов страны. Delfi следит за развитием событий.

Студентам не дали пройти, но они быстро нашли выход из ситуации.

В колонне не только студенты, но и преподаватели.

Из здания МГЛУ никого не выпускают. ОМОН перекрыл выход, рядом кто-то снимает студентов на камеру.



Начались задержания.

Приехала милиция, почему-то на гражданской машине. Забрали одну из девушек и парня pic.twitter.com/TFPojzmbGi — Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020

Студенты направляются в сторону Минобразования. Дождь не помеха.

Александр Лукашенко тем временем общался с местными жителями в Барановичах, сообщает телеграмм-канал "Пул первого".

Из диалога с местными жителями.

Лукашенко: "Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет".

Студенты БНТУ и БГУИРа.

Колонна студентов БНТУ и БГУИР pic.twitter.com/7xr0Oj0rYC — Чай з варэннем (@belteanews) September 1, 2020

Креативные студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

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