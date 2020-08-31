Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии

Это уже третий случай высылки европейских дипломатов из Москвы за последнюю неделю. Только несколькими днями ранее Россия предписала покинуть страну дипломату из Норвегии.

Россия объявила о высылке трех дипломатов посольства Словакии в качестве ответного шага на высылку из Братиславы трех российских дипломатов. В сообщении, выложенном на сайте МИД РФ в понедельник, 31 августа, говорится, что в МИД был вызван посол Словакии в России Петер Припутен, которому было заявлено о том, что "российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве".

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В документе говорится также, что Москва выражает решительный протест в связи "с безосновательной высылкой в августе трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии". В МИД России назвали действия Словакии недружественными, подчеркнув, что данный шаг противоречит "традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами".

Высылка российских дипломатов

Словакия 10 августа объявила о выдворении из Братиславы трех российских дипломатов в связи, как было заявлено, с "серьезным преступлением". По заявлению словацкой разведки, деятельность этих дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В свою очередь словацкие СМИ выдвинули версию о шпионаже, а также о том, что высылка российских дипломатов может быть связана с убийством в Берлине в 2019 году бывшего чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили. Прокуратура ФРГ обвиняет Москву в заказе этого убийства. Россия отрицает любую причастность к данному преступлению.

Уже третье выдворение дипломатов за неделю

Это уже третий случай выдворения европейских дипломатов из России за последнюю неделю. 29 августа Россию было предписано покинуть норвежскому дипломату – в качестве ответной меры на высылку из Норвегии российского дипломата, обвиненного в деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом.

24 августа Россия объявила о выдворении австрийского дипломата. Это произошло после того, как Вена обвинила в шпионаже одного из сотрудников российского посольства в Австрии. Между тем в июне Россия отправила домой двух чешских дипломатов в отместку за высылку из Праги двух сотрудников российского посольства, обвиненных распространение слухов о подготовке отравления.

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