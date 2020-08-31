Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь. Погранкомитет: "Без комментариев"

Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь пограничники. Такая информация появилась у «Радыё Свабода».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил изданию, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну.

Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько подтвердил TUT.BY эту информацию.

— Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам не комментирует пока. Он возвращается из Польши, неделю там находился, потому что у него были там богослужения.

TUT.BY обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси в Госпогранкомитет:

— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепарии Юрий Кособуцкий официально сообщил о произошедшем на сайте catholic.by. 31 августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в страну сотрудники пограничной службы Республики Беларусь на переходе Кузница Белостокская — Брузги. Причину не пояснили.

Председатель Конференции католических бискупов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич — гражданин Республики Беларусь, отмечается в официальном заявлении.

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