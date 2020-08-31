В Москве избит бывший фигурант "московского дела" блогер Егор Жуков

Медики отвезли Егора Жукова в больницу на МРТ головного мозга после нападения у его дома. В полиции блогер написал заявление об избиении. Это вторая атака на Жукова за полтора месяца.

Бывшего фигуранта "московского дела" и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова вечером в воскресенье, 30 августа, избили около его дома. После этого молодой человек обратился в отделение полиции по Можайскому району Москвы, заявил пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков. По его словам, блогер "сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", несмотря на травмы. Врачи уже прибыли в ОВД, молодого человека отвезли в городскую больницу №67, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга. Диагноз пока не определен, отметил пресс-секретарь "Команды Жукова", допуская сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Очевидцы утверждают, что на Жукова напали двое "титушек". Это понятие возникло в 2013 году в Украине, где титушками называли молодых людей спортивного телосложения, которых власти Виктора Януковича негласно использовали для провокаций и нападений на активистов Майдана. Нападавшие скрылись на самокатах.

"Множественные удары по голове"

Жуков написал заявление об избиении, сообщает "Новая газета". "Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую", - приводит издание выдержки из заявления. Жуков считает, что нападавшие стремились причинить его здоровью тяжкий вред и с этой целью "нанесли множественные удары по голове". Молодой человек подчеркнул, что его продолжали избивать и после падения на землю.

Ранее в тот же день блогер сообщил, что его приняли в магистратуру Высшей школы экономики, он оплатил учебу, но затем договор с ним расторгли. Жуков назвал свое видеообращение "Меня выгнали за оппозиционность".

На него уже нападали 24 июля. Тогда он сумел скрыться и не получил серьезных травм.

Дело Егора Жукова

Егор Жуков - бывший фигурант "московского дела", связанного с акциями оппозиции, проходившими в столице России перед выборами в Мосгордуму в июле и августе 2019 года. Молодой человек был арестован в начале августа, позднее суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Следствие обвинило Жукова в "призывах к экстремистской деятельности через интернет". Кунцевский районный суд Москвы в декабре 2019 года приговорил Жукова к 3 годам условно и запрету на два года заниматься администрированием сайтов в интернете.

Участники протестных акций в Москве изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".

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