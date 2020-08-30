Журналисты рассекретили личность предполагаемого сообщника убийцы Хангошвили

The Insider в совместном расследовании с группой Bellingcat и еженедельником Der Spiegel выяснил настоящее имя предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова (он же Вадим Соколов), обвиняемого в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) в Берлине.

Речь идет о Романе Д., на след которого федеральная прокуратура Германии и федеральное ведомство по уголовным делам вышли в июне этого года, обнаружив подозрительные параллели с Красиковым. По данным расследователей, он путешествовал как минимум под тремя разными именами и датами рождения, имея паспорт для каждой своей подставной личности.

Одно из этих имен - Роман Давыдов, с датой рождения 9 октября 1981 года. По данным журналистов, загранпаспорт на это имя был выдан 18 июля 2019 года в Брянске, там же, где и Красикову. 29 июля он подал документы на словацкую визу в Санкт-Петербурге и получил ее уже 31 июля. По этой визе 3 августа, за две с лишним недели до убийства Хангошвили, "Давыдов" въехал в Европу из Белоруссии.

Серия его загранпаспорта была той же, что и у загранпаспорта Вадима Красикова, совпадали и даты выдачи обоих документов. И "Давыдов", и Красиков, подавая на шенгенскую визу, назвали местом работы петербургское ЗАО "Руст", связанное с силовиками, находившееся в стадии ликвидации и вообще не имевшее штатных сотрудников. Директор компании Борис Ершов заявил The Insider, что не знает этих людей, и не смог объяснить, как его подпись появилась на справке для консульства.

Роман Д., как выяснили журналисты, также путешествовал под фамилией Николаев, с датой рождения 22 декабря 1980 года. Базы данных с его поездками под этим именем почищены, но в офлайн-базах сохранились поездки в Чехию в 2015 году, в Сирию и некоторые другие страны Ближнего Востока.

В одной из поездок в Санкт-Петербург в 2017 году "Николаева" сопровождали три попутчика - бывший сотрудник московского угрозыска Андрей Сазонцев и двое бывших спецназовцев ФСБ. Сазонцев (он же Митраков), по данным расследователей, связан с группой убийц, известной как "великолепная семерка" из спецподзразделения ФСБ "Вымпел" (управление "В" Центра спецназначения ФСБ). Сазонцев часто общался по телефону с Красиковым перед поездкой в Берлин и звонил его жене сразу после убийства Хангошвили.

По данным журналистов, настоящее имя Романа Д. - Роман Юрьевич Демьянченко, он родился в Москве 4 декабря 1980 года. Упоминаний в интернете о нем практически нет, но отрывочные данные позволяют предположить, что он тоже служил в "Вымпеле" до выхода на пенсию в 2011 году в возрасте 31 года.

Предположительно, пенсия была досрочной из-за ранения, полученного в ходе какой-то спецоперации. Эту версию косвенно подтверждает то, что с 2008 года Демьянченко числится в списке лиц, получающих государственные льготы - обычно это связано с государственными наградами.

Официально в 2019 году он работал в компании "Вымпел - Содействие", принадлежащей Эдуарду Бендерскому - президенту ассоциации ветеранов "Вымпела". Бендерский был одним из постоянных контактов Красикова, последний также неоднократно посещал офис ассоциации "Вымпел-А".

Согласно метаданным из телефонных разговоров Демьянченко, он тоже часто бывал в штаб-квартире группы компаний "Вымпел", общался с Бендерским и действующими сотрудниками ФСБ. Напрямую Демьянченко и Красиков по телефону не общались, однако у них был общий контакт - полковник ФСБ и бывший "вымпеловец" Евгений Э.. Как и Сазонцев, он часто общался с Красиковым, а в течение нескольких месяцев после преступления - с его женой. Под своим настоящим именем Демьянченко путешествовал только внутри страны, за последние пять лет часто бывая в Крыму и Краснодаре, где расположена база ЧВК Вагнера.

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