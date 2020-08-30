Путин созвонился с Лукашенко: договорились о личной встрече в ближайшее время

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

По данным агентства, Путин позвонил Лукашенко. Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси". В ходе беседы Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

В Минске и других городах на этот день запланированы большие акции протеста. Центр Минска с раннего утра оцеплен силовиками.

Главы государств договорились о личной встрече в ближайшее время. Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву.

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