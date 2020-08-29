Клиника "Шарите": Навальный остается в коме на ИВЛ, отмечено небольшое улучшение в симптоматике

Состояние политика Алексея Навального остается стабильным, но началось небольшое улучшение в симптоматике, вызванной действием ингибиторов холинэстеразы. Об этом, как передает "Интерфакс", говорится в третьем заявлении берлинской клиники Charité опубликованном в пятницу после обеда.

Пациент остается в отделении интенсивной терапии. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме.

Его состояние оценивается по-прежнему как тяжелое, но непосредственной угрозы его жизни нет, сказано в пресс-релизе.

"Однако, с учетом тяжести отравления пациента, еще слишком рано прогнозировать долгосрочные последствия для него от случившегося", - считают специалисты.

Лечащие врачи поддерживают тесную связь с женой пациента Юлией Навальной. Она заверила Charité, что решение клиники обнародовать подробности о его состоянии соответствовало бы его пожеланиям.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. ФБК и близкие Навального обращались в СКР с требованием возбудить уголовное дело. МВД провело доследственную проверку, но дело возбуждать не стало.

При этом лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки.

24 августа клиника заявила, что, судя по результатам независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили. Для лечения была избрана терапия атропином.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

Их наличие в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

25 августа Charité отменила брифинг по Навальному.В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.

Когда еженедельник Spiegel и Bellingcat сообщили, что клиника связалась с болгарскими врачами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного, по версии СМИ, "Новичком", Charité заявила, что не будет комментировать эти сообщения.

28 августа Spiegel и Bellingcat, ссылаясь на источники, сообщили, что Charité запросили помощи у бундесвера и британской лаборатории по химоружию и биологическому оружию в Портон-Дауне.

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