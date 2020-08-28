Интервью Путина. Что не так в словах президента России

Борьба с коронавирусом и ситуация в Беларуси стали главными темами интервью Владимира Путина телеканалу "Россия 1". DW критически оценила некоторые высказывания российского президента.

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью телеканалу "Россия-1". Оно вышло в эфир в четверг, 27 августа. Главными темами беседы стали пандемия коронавируса SARS-CoV-2, ее последствия для российской экономики, а также ситуация в Беларуси после выборов главы белорусского государства.

Журналист ВГТРК, ведущий программы "Вести в субботу" Сергей Брилев не задал ни одного вопроса об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он сейчас находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", куда был доставлен из России. Замалчивание этой темы стало не единственным фактом, на который обратила внимание Deutsche Welle. DW критически оценила некоторые высказывания российского президента.

Прививка от коронавируса

По словам Владимира Путина, вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 (об этом президент РФ объявил 11 августа) была зарегистрирована в "соответствии с российским законом, а российские законы вполне соответствуют той мировой практике и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах".

Но, согласно мировым стандартам, разработанным Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), новая вакцина перед ее регистрацией и применением, должна пройти три фазы испытаний. Самая важная — третья — испытания на нескольких тысячах человек. В России этого не было сделано. Путин заверил, что дальнейшее исследование препарата пройдет "в ходе его массового применения".

Реакция России и Запада на протесты Беларуси

"Мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы, те же самые США", — такую оценку реакции в мире на протесты в Беларуси после президентских выборов там дал Владимир Путин. Однако, заверяя в нейтральности России, он в том же интервью сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов" для использования его в Беларуси, если ситуация там выйдет за "определенные границы".

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что НАТО усиливает военное присутствие на границе с республикой. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 26 августа решительно опроверг эти утверждения.

Насилие в отношении участников акций протеста в Беларуси

"Правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", — считает российский президент. Однако за три дня после президентских выборов в Беларуси, только по официальным данным, в этой стране были задержаны около семи тысяч человек.

В социальных сетях и во многих средствах массовой информации, включая DW, опубликованы многочисленные документальные свидетельства неправомерного и систематического применения силы правоохранительными органами Беларуси: жестокого обращения с демонстрантами при их задержании, систематических избиений, содержания в нечеловеческих условиях без оказания медицинской и юридической помощи в "центрах изоляции правонарушителей".

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