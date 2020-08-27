За что в США арестовали еще одного "русского хакера" и при чем тут казино

Возил на озеро Тахо, поил в баре, но не фотографировался и откладывал телефон в сторону, опасаясь прослушки. Так, если верить обвинению ФБР, россиянин безуспешно пытался сделать своим сообщником сотрудника IT-компании из Невады, чтобы заработать 4 млн долларов.

Россиянин, о котором идет речь, 27-летний Егор Крючков. Он прибыл в Нью-Йорк 28 июля 2020 года, следует из заявления министерства юстиции США.

Минюст утверждает, что Крючков приехал в страну, чтобы уговорить сотрудника неназванной компании из Невады запустить на своем рабочем компьютере вредоносную программу. В случае успеха он якобы обещал заплатить американцу 1 млн долларов.

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Русская служба Би-би-си узнала, чем занимался Крючков до поездки в США, и проследила его путь по Америке.

Как Крючков приехал в США

В середине июля Крючков, еще будучи в России, написал через WhatsApp русскоязычному сотруднику неназванной компании из Невады. Его имя минюст США не раскрывает. Сославшись на то, что контакт дал общий знакомый, он рассказал, что скоро будет в Америке, и предложил встретиться, следует из постановления окружного суда Невады об аресте Крючкова.

Спустя две недели, в самом конце июля, Крючков прилетел в Нью-Йорк по туристической визе (ограничения на поездки россиян при этом продолжают действовать). Оттуда он через два дня отправился в Сан-Франциско. Арендовав в аэропорту Toyota Corolla, далее он поехал в Неваду, где остановился в городе Спаркс, совсем рядом с котором расположен город Рино.

Именно в Рино, судя по постановлению окружного суда, жил и работал его русскоязычный знакомый. В последующие дни они отдыхали, например, ездили на известный курорт — озеро Тахо. Гость из России взял на себя все расходы на эти поездки.

В начале августа Крючков приступил к тому, ради чего и приехал. Он позвал приятеля в бар в Рино, где они сильно напились, рассказал этот приятель ФБР, следует из судебных документов.

Затем, если верить показаниям приятеля Крючкова, тот отложил их смартфоны в сторону на расстояние вытянутой руки. Обычно так поступают те, кто опасается прослушки.

И изложил свое предложение.

Что предложил Крючков

За ним, рассказывал Крючков, стоит некая группа, которая специализируется на взломе компьютерных систем. Новому знакомому он якобы предложил запустить на рабочем компьютере вредоносное программное обеспечение, с помощью которого сообщники Крючкова выкачают некие данные. Одновременно с этим они проведут DDoS-атаку на сети компании, чтобы отвлечь внимание службы безопасности.

Далее начнется шантаж: в обмен на то, что выкачанные данные не будут обнародованы, компания должна будет заплатить 4 млн долларов. Один из них достанется сотруднику за сотрудничество с хакерской группой. Однако тот с ходу не согласился, и Крючков предложил ему немного подумать, говорится в судебных документах.

Сотрудник неназванной компании решил не нарушать закон и пошел в правоохранительные органы. Все дальнейшее общение с Крючковым шло под контролем ФБР, которое записывало их разговоры с помощью скрытого микрофона и вело съемку их встреч.

Сотрудник неназванной компании требовал аванс, Крючков якобы говорил, что это не первый подобный "проект" его группы и что ранее они никогда не выплачивали деньги вперед. Начался торг за сумму, в ходе которого Крючков признался, что сам в технических вопросах не силен, а в группу якобы входит IT-специалист, занимающий высокий пост в одном из госбанков России.

В ходе этих переговоров Крючков постоянно заботился о конфиденциальности — переписывался в WhatsApp и просил удалять сообщения, установил на смартфон сотрудника неназванной компании браузер Tor, позволяющий сохранять анонимность в сети. Он проводил встречи в машине и не фотографировался во время поездки по Неваде.

Наконец, он выдал сотруднику неназванной компании телефон, купленный в Нью-Йорке за наличные деньги. Этот телефон был "чистым", подчеркнул Крючков, и был нужен для общения с группой после того, как сам он уедет из США.

Спецагент ФБР Майкл Хьюз в своем ходатайстве об аресте россиянина заявил, что такое поведение свойственно либо сотрудникам иностранных разведок, либо членам серьезных криминальных групп. Связан ли Крючков с подобными структурами, возможно, будут выяснять на суде.

Что известно о Крючкове

В постановлении об аресте Крючкова указаны его год рождения и последние четыре цифры заграничного паспорта. Эта информация позволила Би-би-си установить, что речь идет о 27-летнем уроженце Петербурга.

Он рано лишился родителей и вместе с сестрой воспитывался бабушкой и тетей, рассказали его знакомые Би-би-си.

Крючков закончил петербургский Политех — один из ведущих вузов мира по подготовке программистов, но сам он айтишником не был, в чем честно признавался сотруднику неназванной американской компании: магистерскую диссертацию, посвященную развитию энергетики на Сахалине, он защищал в 2017 году на факультете экономики и менеджмента.

Некоторым знакомым Крючкова по университету уже известно о его аресте.

"Все в шоке, так и напишите", — сказала Би-би-си его бывшая однокурсница, пожелавшая сохранить анонимность. По ее словам, в университете Крючков "мошеннических наклонностей" не проявлял и одно время зарабатывал на жизнь доставкой пиццы.

Судя по тому, как номер Крючкова был записан у пользователей GetContact, он также подрабатывал ассистентом в сувенирных магазинах.

Другая однокурсница описывает его как "отзывчивого и доброго" человека, который всегда был позитивно настроен, хорошо учился и любил путешествовать. Его "Инстаграм" пестрит фотографиями из США, где он впервые побывал в 2014 году, а затем возвращался туда в 2015-м и 2020-м.



Его однокурснице известно, что до последней поездки в США предполагаемый хакер год жил в Москве: "Видимо, искал себя". Там Крючков мог заниматься ставками на спорт, говорят источники Би-би-си с доступом к базам налоговой службы (или же он работал в букмекерской фирме).

Расплачиваясь за всю компанию во время поездок по природным достопримечательностям Невады, он хвастался, что немного поиграл в отеле и выиграл, следует из постановления окружного суда.

Возможно, именно с игорным бизнесом и связана деятельность компании, к базам которой хотели получить доступ мошенники: основа экономики Рино — казино.

Арест в Лос-Анджелесе

За несколько дней до задержания Крючков позвонил своему петербургскому знакомому Александру Скоробогатову, с которым они оба работали когда-то в сувенирной лавке на Васильевском острове в Петербурге и продавали матрешек. Периодически Крючков просил у него денег в долг, это же ему было нужно и в этот раз.

"Он просил помочь купить обратный билет и каких-то баснословных денег, 50 тысяч долларов", — рассказал Би-би-си Скоробогатов. Его разговор с Крючковым шел при сотруднике неназванной компании и попал в постановление суда, но сам Скоробогатов говорит, что ничего не знал о деятельности приятеля.

На следующий день после этого разговора с Крючковым связались агенты ФБР. Россиянин отправился из Невады в Лос-Анджелес, следует из пресс-релиза минюста. Там он и был задержан, а вскоре арестован по обвинению в кибермошенничестве.

Как в США задерживали русских хакеров

Зачастую американские власти обвиняют российских хакеров заочно: так, бывший самый разыскиваемый ФБР хакер Евгений Богачев живет в Краснодарском крае, нынешний, Максим Якубец — в Москве. Обоих подозревают во взломе американских банков, но в России правоохранительный органы к ним претензий не имеют.

Но и случаев, когда граждане России попадают в тюрьму по обвинению в киберпреступлении, тоже немало. Би-би-си рассказывала историю сибирско-петербургского рэпера Максима Бойко, арестованного в Лос-Анджелесе весной 2020 года. ФБР считает, что он отмыл похищенные хакерами 388 тысяч долларов. Теперь Бойко ожидает суда в тюрьме штата Пенсильвания.

В начале 2000-х годов ФБР удалось выманить двух жителей Челябинска и предъявить им обвинения во взломах аккаунтов платежной системы PayPal и торговой площадки eBay. Василия Горшкова и Алексея Иванова пригласили в США "на работу", а в результате приговорили обоих к трем годам лишения свободы.

Чтобы оказаться в американской тюрьме, русским хакерам порой достаточно выехать за пределы родины. Сын депутата Госдумы Роман Селезнев, например, был арестован на Мальдивах и теперь отбывает 27-летний тюремный срок. Еще один предположительный "отмыватель", диджей Денис Казначеев, ожидает суда по экстрадиции в Берлине.

Всем задержанным россиянам помогает министерство иностранных дел. Как заявили ТАСС в российском посольстве в США, ведомство в курсе произошедшего с Крючковым и в ближайшее время свяжется с арестованным, чтобы оказать ему "необходимое консульско-правовое содействие".

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