Тихановская назвала протесты в Беларуси "не геополитической революцией"

Экс-кандидат в президенты Беларуси считает, что протестующие не отступят от своих требований о новых честных выборах. Тихановская надеется достичь их "посредством диалога" с Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси не имеют геополитического подтекста. "Революция в Беларуси не геополитическая - она не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской", - сказала она, выступая по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам Европарламента во вторник, 25 августа.

Выступая на английском языке, Тихановская добавила, что речь идет о "мирной революции". Она подчеркнула, что требования белорусов просты - они хотят "свободных и честных выборов". По ее мнению, белорусский народ уже "не отступится и не сдастся". Говоря о массовых демонстрациях в минувшие выходные, Светлана Тихановская отметила: "Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство".

Тихановская готова к диалогу с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты заявила, что рассчитывает добиться новых выборов "посредством диалога" с действующими властями. Она также призвала международное сообщество "поспособствовать этому диалогу". Выступление Светланы Тихановской было встречено в комитете Европарламента аплодисментами.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются протесты. Демонстранты не согласны с официальными результатами, объявленными ЦИК, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Объединенный штаб оппозиции во главе со Светланой Тихановской также не признал результаты выборов и создал Координационный совет по трансферу власти. Как рассказала в эксклюзивном интервью DW Тихановская, ее задача - подготовить новые "честные и прозрачные выборы".

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