Минобороны: воздушные шарики могли быть с ядовитой подвеской

Министерство обороны Беларуси продолжает комментировать уничтожение восьми воздушных шариков "с антигосударственной символикой" на белорусско-литовской границе. В официальном телеграм-канале пресс-службы ведомства опубликовано объяснение необходимости привлечения военной авиации для атаки, которое дал и.о. заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов, пишет refor.by

Минобороны еще раз подтвердило, что "расценивает данный инцидент как провокацию со стороны Литвы".

В пресс-службе ведомства полагают, что обыватель не в состоянии понять всей опасности ситуации, и приводят свои аргументы для подтверждения серьезности момента.

"Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики.

Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами.

И в третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее".

В то же время, Минобороны уверяет, что белорусская авиация не вторгалась в воздушное пространство Литвы.

"Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", — говорится в опубликованном заявлении.

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