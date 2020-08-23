Противники Лукашенко проводят шествие в центре Минска

В Белоруссии в воскресенье, 23 августа, проходит "Марш новой Беларуси". Акции против результатов президентских выборов и жестокости милиции запланированы в Минске и других городах республики.

К месту проведения акции на площади Независимости в центре белорусской столицы выдвинулись колонны рабочих минских предприятий.

Как передает "Интерфакс", люди вышли на проезжую часть рядом с ГУМом, вблизи станции метро "Октябрьская", и продолжают двигаться в сторону площади Независимости. По предварительной оценке, количество участников акции уже составляет несколько десятков тысяч человек.Люди на площади скандируют "Свободу!", "Уходи!" и "Лукашенко в автозак".

Сотрудники правоохранительных органов, которые дежурят на проспекте Независимости, предупреждают протестующих о незаконности мероприятия, просят их покинуть проезжую часть и разойтись, однако никого не задерживают. Движение по проспекту затруднено.

Тем временем, на площади Победы в центре Минска, помимо сотрудников правоохранительных органов, выстроились военнослужащие. Они одеты в камуфлированную форму и бронежилеты, вооружены автоматами Калашникова, на голове у них каски, на лицах - балаклавы.

Как передает Telegram-канал Nexta, толпы протестующих еще продолжают идти к площади Независимости из разных районов города. Затем предполагается, что они маршем пройдут по проспекту Независимости.

На здание Белорусского государственного университета, который располагается на площади, власти установили батарею мегафонов, передает корреспондент РБК. Раз в несколько минут они транслируют призыв разойтись, указывая, что иначе будет применена сила.

Со стороны педагогического института стоят десятки единиц военной и спецтехники, включая водометы, передает корреспондент. Также большое число военных стоит на всех подходах к площади.

Акция солидарности с протестующим белорусами "Путь свободы" проходит сегодня в соседнейт Литве, она проводится в годовщину Балтийского пути, когда 23 августа 1989 года более миллиона встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина. В это воскресенье около 50 тысяч человек встанут живой цепью из центра Вильнюса до границы с Белоруссией. Это примерно 32 километра.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!