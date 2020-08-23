Как на самом деле живет аскет-Лукашенко: 17 роскошных дворцов

В финансовом отчете Александра Лукашенко, представленном перед выборами, имеются такие данные, что можно подумать, что президент Беларуси - настоящий аскет. В отчете нет никаких впечатляющих сумм, недвижимости, бизнеса, а годовая зарплата почти в два раза меньше зарплаты президента Литвы Гитанаса Науседы – всего 40 000 евро.

У Лукашенко нет даже гаража для двух его автомобилей (Maybach и Tesla). Однако у большинства нет сомнений в том, что данные декларации фальсифицированы, как и результаты состоявшихся выборов. Режим скрывает информацию о финансовом положении президента, однако ее можно найти из доступных источников.

Delfi общался с обозревателем из Минска Максимасом Милтой. Он сказал, что вся информация об имуществе Лукашенко - тайна за семью печатями.

"Этого никто не знает. Что известно из открытых источников, так это то, что по всей Беларуси есть больше 12 резиденций. Даже если официально они принадлежат администрации президента или другим учреждениям, все равно все прекрасно понимают происхождение этого имущества, и как его используют", – сказал представитель ЕГУ.

Больше всего информации имеется и 5 резиденциях: "Озерный", "Дрозды", Дворец независимости, "Плавно", "Заславль". Они предназначены для встреч с важными иностранными делегациями, в других президент отдыхает со своими близкими. По разным данным, всего речь идет о 17 резиденциях.

Например, комплекс "Озерный" – это вилла графа Тышкевича XVIII века, где Лукашенка принимал Жерара Депардье.

"Домашней резиденцией" Лукашенко считают "Дрозды". Там у него есть свой бассейн, бар, ресторан и спортзал. Всего больше 50 построек на территории 2000 кв. м. Здесь Лукашенко часто проводит время со своим младшим сыном.

Дворец независимости называют дворцом Лукашенко. Эксперты оценивают его в 110 млн. долларов США. Здесь Лукашенко работает.

В теплое время года он отдыхает в "Заславле". Это резиденция у водоема.

Самая небольшая резиденция - "Плавно". Это закрытая и охраняемая территория с собственной вертолетной площадкой на территории Березинского биосферного заповедника. Сюда пускают и простых смертных, правда билет обойдется в почти 41 евро.

Где скрывается основное богатство Лукашенко, отследить непросто, но называют несколько стран.

"В разных источниках упоминают ОАЭ, но конкретных данных о суммах нет. Правда, все прекрасно понимают, что этот режим близок тому миру, который описан в книге "1984" Оруэлла, где министерство правды транслирует ложь, поэтому декларация не отражает реальное положение дел. Но какие-то точные данные получить нелегко, ее всеми способами скрывают", – сказал Delfi Милта.

Эта тема такая же скрытая и запутанная, как и семейное положение Лукашенко, который, по документам, все время женат на одной женщине, при этом все знают, что его младший сын - от другой женщины.

"Республика превращена в огромную олигархическую госкорпорацию, где главный олигарх — президент", — считает экономист Андрей Суздальцев. У него больше 10 шикарных резиденций, авиапарк, заграничная недвижимость. По словам экономиста, крупный бизнес страны он крышует лично.

При этом большинство белорусов живет бедно (заработок в 200 долларов в месяц считается нормальным), люди выращивают картошку.

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