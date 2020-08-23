На 23 августа суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 4852

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4852, говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в стране по состоянию на воскресенье выявлено 956 749 эпизодов коронавируса.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве за сутки 611 новых заболевших. В столице также 11 смертей и 965 выздоровевших.

Еще 180 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 129 - в Свердловской области, по 126 новых диагнозов в Ростовской области и Ставропольском крае.Регионы с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Москва, Московская область 0,2%

3. Республика Тыва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3%

В России скончались за сутки 73 человека с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 383.

Поправились и выписаны 770 639 пациента, в том числе 3162 за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 727.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 34,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 317 000 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218 761 человек.

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