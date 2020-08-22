Несколько стран предложили Навальному политическое убежище

Несколько стран предложили политическое убежище Алексею Навальному, который третий день находится в коме после предполагаемого отравления. Об этом RTVI сообщил Яка Бизиль - активист и основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в берлинскую клинику Charité. "Но я совершенно четко понял из его окружения, что вопрос о побеге из страны или получении убежища где-либо даже не может стоять", - подчеркнул он.

В разговоре с "МБХ медиа" он отметил, что Навальному поступает "огромное количество предложений" предоставить статус беженца. "Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается", - сказал Бизиль. Он отметил, что такая же ситуация была с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым, который тоже лечился в "Шарите" после предполагаемого отравления в 2018 году.

"Его также спрашивали: хочет ли он возвращаться в Россию или жить в Канаде. Как только к Петру через несколько дней вернулось сознание, он даже не стал обсуждать этот вопрос", - рассказал Бизиль. Он добавил, что лечение Навального только начинается, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

По словам Бизиля, переговоры о транспортировке Навального в Берлин сдвинулись с мертвой точки после того, как супруга политика Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Пилотам самолета, на котором Навального доставили в Берлин, была дана команда не возвращаться в Германию без оппозиционера. "При этом самолет все время оставался в аэропорту Омска, что тоже оказало давление, в том числе и в политическом смысле", - сказал Бизиль.

Он добавил, что расходы на транспортировку и лечение Навального оплачены из частных средств, а не за счет фондов или немецких налогоплательщиков. Большую часть суммы внес жертвователь, пожелавший остаться анонимным. Стоимость перевозки оппозиционера в Берлин Бизиль не назвал, отметив лишь, что это внушительная сумма, особенно с учетом того, что команду реаниматологов собирали экстренно и внепланово.

В разговоре с журналистами около клиники "Шарите" Бизиль сообщил, что состояние Навального вызывает сильное беспокойство. "Врачи предельно ясно дали нам понять, что если бы не экстренная посадка в Омске, он бы умер", - сказал основатель фонда Cinema for Peace, добавив, что дальнейшая информация о состоянии Навального будет зависеть от решения врачей и семьи политика.

С тех пор, как Навального доставили в берлинскую клинику, новой информации о его здоровье не появлялось. Официальный представитель "Шарите" Мануэла Цингль сообщила, что проводится всесторонняя диагностика состояния политика, и только после этого по согласованию с семьей врачи смогут сделать заявление о заболевании и о методах лечения оппозиционера. Минздрав Омской области после вывоза Навального в Германию внезапно раскрыл результаты некоторых анализов, заявив, что в моче политика были алкоголь и кофеин - без уточнения концентрации. Давала ли семья Навального согласие на публикацию этих данных, неизвестно.

Также минздрав сообщил, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в организме Навального не обнаружены, а в поверхностных смывах с его одежды и рук обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат - "вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров".

Главврач омской больницы скорой помощи N1 Александр Мураховский назвал основным рабочим диагнозом Навального "нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ". По его словам, это могло быть вызвано резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания. Личный врач Навального Анастасия Васильева отметила, что нарушение обмена веществ не диагноз, а состояние, которое может быть при огромном количестве заболеваний.

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