В Хабаровске седьмую субботу подряд люди вышли на митинг за Фургала

По официальным данным, акция собрала около 1500 человек. На этот раз участники традиционного шествия по центру Хабаровска решили немного изменить маршрут.

В Хабаровске вот уже семь недель подряд люди выходят в субботу на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала и против назначения врио главы края Михаила Дегтярева. По данным портала администрации города, 22 августа акция собрала около 1500 человек.

Как отметили журналисты местного издания DVhab.ru, на мероприятии на этот раз было замечено много флагов с символикой Советского Союза. Некоторые из собравшихся захватили с собой плакаты и транспаранты: "Фургалу необходима международная защита", "Спасти Фургала - спасти свободу", "Сколько б власть ни штрафовала - будем биться за Фургала".

Кроме того, у митингующих появился новый "Фургаломобиль". Это - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Руки прочь от Фургала". На боку транспортного средства сделана надпись "Перемен требуют наши сердца".

Старый "Фургаломобиль" на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих, однако после ареста его водителя Ростислава Буряка, взятого под стражу на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста, машина перестала появляться на акциях.

На этот раз участники шествия немного изменили свой традиционный маршрут и, пройдя по улице Пушкина, направились в сторону Амура.

Дело Сергея Фургала

Сергей Фургал - известный в Хабаровском крае предприниматель. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим перевесом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву.

После задержания губернатора в Хабаровске не прекращаются акции в его защиту, хабаровчан поддержали жители Дальнего Востока и ряда других городов России. 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!