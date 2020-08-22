Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Утром 22 августа из аэропорта Омска в Берлин вылетел авиалайнер с врачами и медицинским оборудованием на борту. Он доставит Алексея Навального на лечение в Германию. Вместе с политиком его жена Юлия.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет приземлился.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Самолет Bombardier Challenger 604 германской чартерной авиакомпании, который должен доставить Алексея Навального из России на лечение в Германию, вылетел из аэропорта в Омске утром в субботу, 22 августа.

С оппозиционным политиком на борту находится его жена Юлия, уточнила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем аккаунте в Twitter. Следить за полетом в режиме реального времени можно с помощью сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24.

Поначалу главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, утверждал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение не переправлять Навального в Берлин до стабилизации состояния. Однако в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за оппозиционером, заявили, что это не так и бригада врачей из Германии посчитала пациента транспортабельным.

ЕСПЧ удовлетворил ходатайство жены Навального

В результате соратники Навального передали в Европейский суд по правам человека запрос с просьбой обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика. Незадолго до транспортировки Навального ЕСПЧ в срочном порядке удовлетворил ходатайство. Кроме того, супруга оппозиционера Юлия направила президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо "с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия".

Ранее в интервью DW кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что готовность лечить оппозиционера подтвердили в берлинской клинике Charite. Там, в частности, оказывали медицинскую помощь издателю российского интернет-СМИ "Медиазона" Петру Верзилову, предположительно отравленному в Москве в 2018 году.

По словам Бизиля, перелет организован на деньги частных лиц. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков уточнил в беседе с DW, что расходы взял на себя бизнесмен Борис Зимин и фонд Зимина.

Возможное отравление Алексея Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

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