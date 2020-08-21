Навального разрешили транспортировать в другую больницу

Главврач омской больницы заявил, что не возражает против перевода Навального в другой стационар, который укажут его родственники. За Навальным прилетел самолет из Германии.

Российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в коме в больнице БСМП-1 в Омске, разрешили транспортировать на лечение в Берлин. Об этом сообщает вечером в пятницу, 21 августа, омское онлайн-издание "Город 55"со ссылкой на главврача больницы Александра Мураховского.

"Бригада (немецких врачей, прибывших в ночь на 21 августа в Омск, чтобы забрать Навального на лечение в ФРГ. - Ред.) посчитала пациента транспортабельным, возможным к перевозке. Они гарантировали, что довезут его к указанному месту назначения", - цитирует издание Мураховского. "Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - добавил главврач омской больницы.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что в ЕСПЧ подтвердили получение жалобы соратников Алексея Навального за запрет на его транспортировку для лечения за границей, а пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш написала на своей странице в Twitter, что "переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки". "Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевести", - добавила она.

Немецкие врачи, прилетевшие минувшей ночью в Омск, чтобы увезти российского политика Алексея Навального на лечение в Берлин, считают, что он находится в достаточно хорошем состоянии для транспортировки по воздуху. Об этом 21 августа заявили в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за Навальным из Германии в Россию.

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