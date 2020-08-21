Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, утверждает южнокорейская разведка.

Вся власть остается в руках Ким Чен Ына, но за некоторые аспекты государственной политики теперь отвечают его приближенные - как считают разведчики, чтобы снизить уровень стресса северокорейского лидера.

"Лидер КНДР по-прежнему оставляет за собой всю полноту власти, но она понемногу делегируется", - заключили они.

В прошлом южнокорейская разведка ошибалась в том, что касается Северной Кореи.

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Представители разведки представили свои выводы депутатам парламента в Сеуле. Брифинг проходил за закрытыми дверями, но парламентарии затем рассказали о выводах журналистам.

Ким Ё Чжон теперь, судя по всему, отвечает за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее и стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР.

Южнокорейская разведка пришла к выводу, что решение Ким Чен Ына передать часть полномочий основано частично на желании снизить уровень стресса, а также может быть попыткой избежать ответственности в случае неудачной политики Пхеньяна.

Не все аналитики согласны с выводами южнокорейской разведки. Портал NKNews отмечает, что в августе сестра Ким Чен Ына пропустила два важных заседания, после чего возникли слухи, что она была понижена в должности.

Ким Ё Чжон: кто она?

Ким Ё Чжон - младшая сестра Ким Чен Ына, и, в отличие от остальных членов семьи, считается его приближенной.

Она родилась в 1987 году, на четыре года позже Ким Чен Ына, и впоследствии училась вместе с ним в Швейцарии.

Ким Ё Чжон была замечена международной прессой в 2018 году, когда она стала первым членом северокорейской правящей династии, посетившей Южную Корею.

Она входила в состав делегации на Зимних Олимпийских играх, в рамках которых Южная и Северная Кореи выдвинули объединенную команду.

Она также присутствовала на международных саммитах рядом со своим братом, в том числе на встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Нет никаких сомнений, что карьера Ким Ё Чжон идет вверх.

Свое первое публичное заявление она сделала в марте этого года, обрушившись с резкой критикой на Южную Корею. Она также отметила, что власть ей предоставили "верховный лидер, партия и правительство".

Она также сказала, что возможен второй саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом позднее в этом году, добавив, что КНДР не представляет никакой угрозы для США.

Некоторые аналитики считают, что эти слова означает, что именно она теперь отвечает за отношения Пхеньяна с США и Южной Кореей.

Из этого, однако, не следует, что она станет следующим лидером Северной Кореи. Большую ответственность за некоторые аспекты внешней и внутренней политики в Северной Корее получили и другие представители руководства страны.

Можно ли доверять анализу южнокорейской разведки?

Северная Корея - одна из самых закрытых стран мира.

У южнокорейской разведки много информации о том, что происходит по другую сторону демилитаризованной зоны, но в прошлом она совершала серьезные ошибки.

Например, в 2016 южнокорейская пресса сообщала, основываясь на информации разведки, что глава генштаба Северной Кореи Ли Ён Гиль был казнен.

Три месяца спустя правительство Южной Кореи заявило, что он жив.

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