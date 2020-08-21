Навальный в коме с симптомами отравления. Что известно на данный момент

Оппозиционер Алексей Навальный целый день находится в коме в больнице Омска, у него симптомы отравления. Точного диагноза ему пока не поставили, но соратники оппозиционера уже подали заявление в Следственный комитет. Штаб политика обратился к Кремлю с просьбой помочь с вывозом за границу для лечения. Германия и Франция заявили о готовности принять на лечение политика. Би-би-си собрала все, что известно о произошедшем.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. Как сообщала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, в полете ему стало плохо и самолет экстренно сел в Омске. На машине скорой помощи Навального доставили в одну из больниц города, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Как пояснила Ярмыш Би-би-си, Навальному стало плохо практически сразу после взлета.

"Он об этом сказал, потом попросил салфетку вытереть лоб, потом сказал, что ему все же нужно отойти. Пошел в хвостовую часть, там потерял сознание, - рассказала она. - Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Решили экстренно садиться в ближайшем городе, Омске. Скорую вызвали из самолета".

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров самолета, на котором летел Навальный: на ней слышны стоны и видно, как по салону идут врачи и бортпроводники.

Соратники Навального требуют возбудить уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля - соответствующее заявление было направлено в Следственный комитет, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Соратники политика сообщили, что готовы откликнуться на предложение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова помочь с перевозкой оппозиционера в западную клинику, но в омской больнице при этом состояние Навального называют нетранспортабельным.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 [Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 Омска - Би-би-си] отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала лечащий врач Навального и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в "Твиттере".

Германия и Франция готовы принять Навального на лечение, заявили на совместной пресс-конференции главы государств Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Макрон добавил, что также готов предоставить убежище для политика.

Позже в четверг Кира Ярмыш в видеообращении заявила, что семья и врачи Навального приняли решение перевести его в другую клинику, но не уточнила, в какую именно. По ее словам, организация транспортировки политика в другую больницу под контролем, и у его сторонников есть все ресурсы для этого.

Самолет скорой помощи с командой, специализирующейся на лечении пациентов в коме, должен вылететь из Германии, чтобы забрать Навального, сообщили агентству Рейтер в берлинском фонде "Кино во имя мира". Именно этот фонд направил на лечение в берлинскую больницу активиста Петра Верзилова после его отравления в 2018 году.

Немецкий таблоид Bild сообщил, что рейс самолета фонда организован по просьбе Верзилова. "По просьбе Петра Верзилова мы из гуманитарных соображений организовали самолет со всем медицинским оборудованием, на котором Навальный может быть вывезен в Германию", - сказал представитель фонда изданию. Верзилов не ответил на звонки Би-би-си.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Кремль готов оперативно рассмотреть обращение о вывозе оппозиционера, "если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству".

В Москве, Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде вечером в четверг проходят акции в поддержку Навального. С одиночными пикетами вышли жители Перми и Мурманска. В Мурманске во время пикета задержали координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину, передает "ОВД-Инфо".

В Москве, по данным издания, задержали четырех человек у здания ФСБ на Лубянке. "МБХ медиа" сообщает о еще одной задержанной, которая была без плаката и разговаривала с журналистами.

В Новосибирске около 30 человек выстроились в пикетную очередь, пишет "МБХ медиа".

Что говорят врачи?

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал журналистам, что медики занимаются спасением жизни Навального. Он также отметил, что отравление "рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния" оппозиционера.

"Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем", - рассказал Калиниченко.

По информации источника Интерфакса, предварительный диагноз - острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации). По словам Калиниченко, признаков инфаркта, инсульта и инфекций, включая коронавирус, у Навального не обнаружено.

Ранее главврач больницы Александр Мураховский сообщил агентству ТАСС, что Навальный находится "в тяжелом состоянии".

Кира Ярмыш в своем "Твиттере" написала, что врачи обещали сообщить о диагнозе оппозиционера "ближе в вечеру".

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что диагностика и лечение Навального "находятся в полном взаимодействии и на контроле минздрава Омской области и РФ". Там также рассказали, что для консультации могут быть привлечены ведущие российские специалисты, но "пока в этом нет необходимости".

Представитель минздрава Омской области Татьяна Шакирова сказала изданию "Подъем", что транспортировать Навального в Москву пока не планируется.

По информации источника "Интерфакса", Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких неинвазивным способом. "Навальный дышал сам, медики перестраховались", - сказал источник.

Врач-терапевт Ярослав Ашихмин, наблюдавший Навального с 2013 года, в интервью изданию "Медуза" рассказал, что уже ведет переговоры с европейскими клиниками, чтобы они приняли Навального.

"Помимо того, что нужно поддержать жизнь [пациента] в таком состоянии, нужно искать отравляющее вещество, если оно было. Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента", - пояснил Ашихмин.

Личный врач Навального Анастасия Васильева написала в своем "Твиттере", что врачи омской больницы не хотят с ней разговаривать. При этом она сообщила, что у него есть "зрачковые реакции".

Вечером Васильева прибыла в Омск вместе с супругой Навального Юлией и директором ФБК Иваном Ждановым. По словам Ярмыш, жену оппозиционера сначала не пустили в реанимацию, объяснив это тем, что "пациент не дал согласия на посещение". Позднее стало известно, что Юлию Навальную все же допустили к супругу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вечером в четверг сообщил, что главе государства не приносят специальных докладов о здоровье Навального, однако об этом упоминается в миниторинге и сообщениях СМИ, которые читает президент. "Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков.

Как Навальный мог отравиться?

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева в беседе с Интерфаксом сообщила, что Навальный в Томске был здоров, в четверг утром он также не жаловался на самочувствие. По ее словам, оппозиционер накануне вылета посещал село Кафтанчиково под Томском, где купался в реке Томь. Алкоголь он не употреблял, уточнила Фадеева.

Кира Ярмыш предположила, что Навального могли отравить "чем-то, подмешанным в чай". По ее словам, с утра перед вылетом он ничего не ел и только выпил чаю в кафе в аэропорту. Представитель пресс-службы авиакомпании S7 подтвердил, что на борту оппозиционер ничего не ел и не пил.

В кофейне, где мог отравиться Навальный, инициировали внутреннюю проверку. "Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения", - рассказал Интерфаксу владелец заведения.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, старшая смены в кафе "Венская кофейня" во время опроса заявила полицейским, что не помнит, кто именно подавал чай Навальному, потому что поток в аэропорту большой и клиентов много.

Источник агентства ТАСС также сообщил, что полицейские опросили работников кафе, но те заявили, что ничего не знали об отравлении. "Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном", - сказал собеседник агентства.

Что Навальный делал в Томске?

Ярмыш в разговоре с Би-би-си не стала называть цель поездки Навального в Томск.

Собеседник "Медузы" в одном из региональных штабов Навального сказал, что главной целью его поездки в Сибирь была поддержка "умного голосования", так как в сентябре в Новосибирске и Томске пройдут выборы городских парламентов, в которых участвуют в том числе независимые кандидаты, поддержанные Навальным и его сторонниками.

По информации портала "Тайга.инфо", Навальный в Сибири готовил расследование о депутатах горсовета от "Единой России" и встречался с волонтерами коалиции "Новосибирск 2020". глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко также сообщил изданию, что В Новосибирске оппозиционер замечал за собой слежку.

В своем "Инстаграме" Навальный несколько дней подряд публиковал фотографии из поездки с местными жителями. Последние две фотографии были опубликованы накануне: на первой Навальный стоит в окружении волонтеров своего регионального штаба. На втором снимке он запечатлен в двумя молодыми людьми, которых он описывает как "отличных ребят, которые идут на выборы".

Вице-губернатор Томской области Сергей Ильиных рассказал изданию The Bell, что Навальный во время поездки работал с коллегами из своего штаба, гулял по городу и посещал достопримечательности. "Никаких публичных мероприятий он не проводил, заявлений не делал, а значит его поездка в регион - это поездка частного лица", - добавил он.

Были ли у Навального проблемы со здоровьем?

По словам врача Ярослава Ашихмина, серьезных проблем со здоровьем у оппозиционера ранее не наблюдалось. Соратница Навального Любовь Соболь написала в своем "Твиттере", что оппозиционер "всегда был здоров как бык", регулярно занимается бегом и никогда не злоупотреблял алкоголем.

Год назад Навальный уже пережил предполагаемое отравление: в июле 2019 года у него диагностировали "острую аллергическую реакцию, сильный отек лица и покраснение кожных покровов".

Госпитализация Навального тогда продлилась 18,5 часов. Навальный обращался в Следственный комитет России с заявлением о преступлении в связи с отравлением. Он просил проверить сотрудников спецприемника №1 на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность.

Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев в прошлом году заявлял, что химико-токсикологическая лаборатория института не нашла отравляющих веществ в анализах Навального. Однако лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что выводам экспертов НИИ доверять не стоит.

Ярослав Ашихмин утверждает, что ничего общего у прошлогоднего отравления с нынешним быть не может, поскольку тогда Навальный полностью выздоровел.

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