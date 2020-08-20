В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления "как и любому гражданину страны" жену и врача политика в реанимацию не пустили

В Кремле известно о госпитализации политика Алексея Навального, однако отдельно об этом президенту России Владимиру Путину не докладывали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

нформация о том, что оппозиционер попал в больницу в Омске, была включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает Путин, рассказал Песков, отметив, что консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

В ответ на вопрос, поможет ли Кремль перевезти политика на лечение за границу, пресс-секретарь сказал: «Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут». Ранее возможность перевозки Навального в иностранную клинику допустил его врач Ярослав Ашихмин.

Кроме того, Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления «как и любому гражданину нашей страны». По его словам, если окончательные анализы покажут, что причиной состояния Навального стало отравление, тогда правоохранители проведут расследование.

Самолет, на котором Алексей Навальный возвращался из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа. Политика госпитализировали. У оппозиционера подозревают токсикологическое отравление, он находится в коме, заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Соратники Навального потребовали от Следственного комитета расследовать посягательство на жизнь политика.

Врачи проводят анализы, пока они не подтверждают и не опровергают версию об отравлении. По последней информации от замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи номер 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального стабильное. В областном Минздраве заявили, что «пациент находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких».

Жена политика Юлия Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов приехали в Омск, но к Навальному их не пустили.

«К Алексею Навальному никого не пускают, медицинскую документацию не показывают. Состояние его тяжелое. Мы обращаемся за помощью к чиновникам Минздрава и официальным лицам для получения документации, определения тактики лечения и необходимости перевода его в Москву или за границу», — написала Васильева в твиттере.

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