Лечащий врач Навального: "Его надо спасать"

Лечащий врач Навального отправилась из Москвы в Омск, чтобы добиться осмотра политика. Ранее медики омской больницы отказались с ней разговаривать.

Врачи больницы в Омске, куда был помещен с подозрением на отравление создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отказались разговаривать с лечащим врачом оппозиционера Анастасией Васильевой. Об этом она сама рассказала в интервью DW в четверг, 20 августа.

"Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция, - сообщила Васильева, добавив, что летит в Омск. - Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть". Решение о переводе Навального в другую больницу лечащий врач намерена принять после его осмотра. По словам Васильевой, сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Поскольку он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вариант перевозки в клинику за границу не рассматривается. "Его надо спасать", - подчеркнула медик.

Статьи по теме: Навальный без сознания находится в реанимации Омска. Подозревают отравление

По ее словам, о том, что политик госпитализирован и впал в кому, она узнала от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. "Она мне сразу написала", - сообщила DW лечащий врач.

Алексей Навальный сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации с подключенным ИВЛ. По словам Киры Ярмыш, политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость".

Летом 2019 года, предположительно, был отравлен, находясь в спецприемнике в Москве. Он обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о преступлении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!