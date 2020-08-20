Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от коронавируса

Мексика готова участвовать в третьей фазе испытаний разработанной в России вакцины "Спутник V", чтобы поскорее получить готовый препарат, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард.

Мексика заинтересована в участии в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард сообщил в среду, 19 августа, на встрече с послом РФ Виктором Коронелли.

Agradezco al Embajador de la Federación Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5. Le externé nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México. pic.twitter.com/9H3Zjd6k2i — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 19, 2020

Статьи по теме: В России завершили испытания вакцины от коронавируса. Вакцинацию начнут в октябре

"Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему (послу России в Мексике. - Ред.) наш интерес к участию в третьей фазе, чтобы получить вакцину в Мексике как можно скорее", - написал Эбрард в своем профиле в сети микроблогов Twitter.

В Мексике зафиксировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 58 тысяч человек умерли от COVID-19. По показателю смертности страна находится на третьем месте после США и Бразилии.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата, разработанного Национальным исследовательским центром имени Николая Гамалеи. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он. 15 августа Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины. Прививать планируется, прежде всего, медработников и лиц, находящихся в группе риска. Как заявляли в министерстве, вакцинация будет происходить одновременно с "пострегистрационными исследованиями".

Опасность вакцинации до масштабных испытаний

В то же время многие эксперты критикуют регистрацию вакцины, не прошедшей третью фазу испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на тысячах добровольцев. С соответствующим заявлением выступила, в частности, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ.

Об опасности преждевременной вакцинации миллионов людей предупредил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказывалась по поводу российской вакцины. По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!