Суммарная стоимость акций корпорации Apple на бирже превысила 2 трлн долларов в ходе торгов на фондовой бирже вечером в среду, 19 августа. Производитель iPhone стал первой американской публичной компанией, достигшей этого рубежа.
Apple's market cap milestones:
1980: $1 billion— Businessweek (@BW) August 20, 2020
1990: $5 billion
2000: $15 billion
2010: $250 billion
2018: $1 trillion
Today: $2 trillionhttps://t.co/JjWlgkjEKE
Двумя годами ранее Apple также была первой компанией, покорившей отметку в 1 трлн долларов. К первому триллиону предприятие шло около 38 лет с момента выхода на биржу. Этот порог впоследствии преодолели еще Amazon, Microsoft и Alphabet (Google). Раньше Apple рубеж в 2 трлн долларов покорила только нефтяная компания из Саудовской Аравии Saudi Aramco - в декабре 2019 года, но сейчас ее капитализация снизилась.
На закрытии торгов одна акция Apple стоила 462,83 доллара. В свободном обращении находятся около 4,7 млрд акций. В июле совет директоров компании утвердил дробление акций в соотношении четыре к одному. Это сделает ее ценные бумаги более доступными для инвесторов, но не повлияет на общую рыночную капитализацию.
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