Лукашенко: армия на западных рубежах границы приведена в полную боевую готовность

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии Беларуси на западной границе приведены в полную боевую готовность. По его мнению, присутствует скоординированная внешняя угроза в отношении страны, сообщает Интерфакс.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил Лукашенко на совещании в Совбезе страны, пишет БелТА.

"Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - сказал он.

Лукашенко объяснил приведение армии в боевую готовность высказываниями неназванных "представителей иностранных государств".

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления", - пояснил он.

По его словам, "как говорят военные, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом".

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - считает Лукашенко.

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