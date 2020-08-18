Взгляд изнутри: как протестовал спокойный город Могилев

Спокойный город Могилев за прошедшую неделю увидел столько событий, сколько не видел за последние десятки лет. Начиная с 9 августа, в день выборов президента Беларуси, небольшие группы людей выходили на мирные протесты в центре города, около горисполкома, облисполкома и близлежащих улицах.

Как и в других городах, не обошлось без задержаний, жестокого избиения мирных граждан, ОМОНа и автозаков. С 9 по 12 августа задержанных было настолько много, что всех не смогли поместить в городской ИВС. Часть граждан отправили в могилевскую тюрьму, а другую перевезли в изоляторы временного содержания в райцентрах.

Близкие и родные задержанных на мирных протестах могилевчан собирались около ИВС в Могилёве с требованием отпустить людей. 14 августа задержанных граждан начали массово освобождать.

18 августа на 17:00 в городе запланирован митинг в поддержку Александра Лукашенко, который организовывается местными чиновниками. В белорусские редакции от граждан поступают заявления о том, что работников могилевских предприятий обязывают явиться на митинг, угрожая увольнением.

За последние несколько дней агрессии и задержаний со стороны силовых структур не было. Можно сказать, что в отличие от столицы, в Могилеве все довольно спокойно. Однако всебелорусский марш за отставку Александра Лукашенко, который прошел 16 августа, действительно оживил весь город.

Не только Минск удивил своей массовостью и атмосферой в этот день. Брест, Гродно, Лида, Гомель и еще многие другие большие и районные города собрали сотни и тысячи людей на своих улицах.

Могилев также не остался в стороне. До 16 августа этого года город еще никогда не видел одновременно на своих улицах столько жителей. Ни один день города или любой другой общенациональный праздник не сравнится по численности участников с маршем за отставку Александра Лукашенко.

Вышедшие на мирный марш-протест жители Могилева, были сами удивлены масштабом данного события. По приблизительным подсчетам, в центре города и прилегающих улицах в пиковые часы собралось около 10 тысяч человек. В толпе можно было не раз слышать удивленные возгласы собравшихся “Так много людей!!, “Гордимся своим народом и городом!”, “Наконец-то много людей вышло в Могилеве!”, “Мы такого не ожидали!”.

Для спокойного и небольшого города Могилева, где было намного меньше задержаний в пиковый период произвола силовиков, это было неожиданностью.

Сначала жители города начали массово собираться в центре у здания горисполкома. В пиковое время на улицах собралось 10 тысяч людей, которые сотнями приходили из разных районов. Многие семьями приезжали на машинах, которые оставляли неподалеку во дворах. Было приятно наблюдать за тем, как к колонне мирно митингующих горожан присоединяются семьи из трех, четырех поколений. Медики, учителя, студенты, пенсионеры - люди множества профессий и возрастов собрались на мирный протест.

Многие участники марша были в одежде белого цвета с лентой на запястье. Могилевчане шли с цветами, воздушными шариками, бело-красно-белыми флагами, плакатами и лозунгами, в которых требовали прекратить насилие силовиков над беззащитными людьми, предъявить наказание виновным в этой жестокости и отправить Александра Лукашенко в отставку.

Автомобилисты также не оставались в стороне, украсив свои машины символами свободы и независимости. Весь центр был наполнен звуками автомобильных гудков и песнями Виктора Цоя, которые звучали в поддержку участников мирного марша. К ним присоединялись и водители общественного транспорта.

Колонна с митингующими двинулась в сторону Заднепровья. Были длительные остановки на площади Славы и у ДК Могилевской области, где волонтеры раздавали бутылки с водой. Некоторые инициативные горожане сами приезжали на машинах с большими канистрами воды и одноразовыми стаканчиками, предлагая ее пришедшим. Все горожане двигались исключительно по тротуару, не выходя на проезжую часть.

В центре города не было замечено ОМОНа. Лишь время от времени по дороге проезжали патрулирующие машины ГАИ и милиции. Однако, когда в толпе у кого-то взорвался воздушный шарик, то испугались и пригнулись не только дети, но и взрослые люди. В связи с последними событиями данная реакция была абсолютно естественна.

Вечером возле облисполкома движение продолжилось, хотя и не так массово, как днем. Митинг окончился мирно до наступления темноты. Этот день останется в истории города и в памяти могилевчан на долгие годы.

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