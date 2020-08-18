Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения в театре, Лукашенко наградил медалями силовиков

Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре Янки Купалы, награждения 300 силовиков. Что происходит в Беларуси? Delfi следит за событиями.

Работников ОАО "Могилёвлифтмаш" насильно удерживают на заводе, чтобы те не приняли участие в забастовке.

Акция протеста работников Национального художественного музея.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщается на сайте немецкого правительства, передает BBC.

Меркель в разговоре заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

На сайте Кремля также появилось сообщение о разговоре.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в нем.

Vladimiras Putinas, Angela Merkel Foto: Itar-Tass / Scanpix

К забастовке присоединяются работники завода "Атлант". Толпа скандирует "молодцы".

Бастуют также работники Белтелерадиокомпании. Людей меньше, чем вчера. Собравшиеся поют "Перемен" Цоя, уже ставшую символом протестного движения в Беларуси.

Акция протеста проходит и у здания Белтелерадиокомпании. Собравшиеся поют "Перемен" Виктора Цоя. pic.twitter.com/cDGxvgY3il — bbcrussian (@bbcrussian) August 18, 2020



Возле СИЗО №1 в Минске на "Володарке" собрались сотни белорусов. Они поздравляют с днем рождения Сергея Тихановского.

Вслед за уволенным главой театра Янки Купалы Павлом Латушко, уходит вся труппа и работники театра.

Останутся только технические рабочие, занимающиеся обслуживанием здания.

По словам нашего корреспондента, весь коллектив театра Янки Купалы подал заявления об увольнении. На видео видно, как люди держат заявления над головой в знак солидарности с уволенным за поддержку протестов руководителем Павлом Латушко pic.twitter.com/aaZAVqYJ72 — Известия (@izvestia_ru) August 18, 2020

Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков, сообщает портал TUT.BY.

С формулировкой "за образцовое выполнение служебных обязанностей" медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней награждены более 300 руководителей и рядовых сотрудников из системы МВД — список занимает 25 листов.

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