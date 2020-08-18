Работников ОАО "Могилёвлифтмаш" насильно удерживают на заводе, чтобы те не приняли участие в забастовке.

Акция протеста работников Национального художественного музея.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, сообщается на сайте немецкого правительства, передает BBC.

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Меркель в разговоре заявила, что власти Беларуси должны отказаться от насилия, выпустить политических заключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

На сайте Кремля также появилось сообщение о разговоре.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в нем.

Vladimiras Putinas, Angela Merkel
Foto: Itar-Tass / Scanpix

К забастовке присоединяются работники завода "Атлант". Толпа скандирует "молодцы".

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