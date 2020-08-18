Коронавирус в России: заразился министр энергетики, Собянин теряет популярность

Глава министерства энергетики России Александр Новак - одна из ключевых фигур на переговорах с ОПЕК о снижении добычи нефти - заразился коронавирусом. Заболели и журналисты из пула премьер-министра Михаила Мишустина. Это произошло на фоне дальнейшего снижения регистрации новых случаев Covid-19 в стране.

Визит с коронавирусом

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, проходившем в Благовещенске.

Сам Мишустин тоже переболел Covid-19 - еще весной. Болезнь также перенесли министр строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки Валерий Фальков. Последним из членов правительства вирус подхватил курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев, и случилось это как раз перед поездкой Мишустина в Благовещенск.

О том, что у Трутнева оказался положительным второй тест на коронавирус, сообщалось в прошлый четверг. Спустя два дня стало известно, что коронавирус обнаружили у нескольких журналистов из правительственного пула. В понедельник число заразившихся журналистов увеличилось до шести. Утром во вторник их решено было доставить бортом МЧС из Благовещенска в Москву.

Перед полетом журналисты облачились в защитные костюмы, надели перчатки и маски, которые необходимо менять каждые два часа, на борту их будет сопровождать врач-инфекционист, пишет РИА Новости.

Ожидалось, что журналисты с положительным анализом на коронавирус будут находиться отдельно, но по факту всех посадили в один салон без соблюдения социальной дистанции, подчеркивает агентство.

Новак - одна из ключевых фигур в российском правительстве. Он занимал свой пост и при премьере Дмитрии Медведеве. Мишустин радикально обновил состав кабинета министров, но Новак остался. На международной арене он в первую очередь известен как российский переговорщик в ОПЕК+. В этом формате нефтедобывающие страны договариваются о снижении объема добычи нефти для удержания падения цен.

В среду Новак примет участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в режиме видеосвязи, сказала ТАСС представитель министерства Ольга Голант. По ее словам, "вирус протекает бессимптомно", Новак чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно.

Обновили апрельский минимум

Министр Новак заразился на фоне отчетов штаба по борьбе с коронавирусом, которые в последнее время демонстрируют положительную динамику. В понедельник, 17 августа, в России зарегистрировали 4 892 новых случая Covid-19, а во вторник еще меньше - 4 748.

Суточный прирост уже третий день подряд обновляет минимум с 23 апреля, когда в стране было зафиксировано 4 774 случая (16 августа было 4 969 случаев).

Всего в стране с начала пандемии к утру вторника выявили уже 932 493 случаев, умерли 15 872 заразившихся, вылечились 742 628. За последние сутки умерли 132 пациентов с Covid-19. Это максимум почти за две недели.

В Москве в понедельник было зарегистрировано 693 новых случая заражения, 1155 выздоровевших и 11 летальных исходов.

Собянин теряет популярность

Тем временем свежий опрос "Левада-центра" показал, что почти половина москвичей относятся к мэру Сергею Собянину позитивно, но впервые по отношению к нему зафиксировано серьезное снижение положительных оценок и двукратное увеличение негативных. Об этом пишут "Ведомости" (ранее сообщалось, что новый главный редактор газеты запретил цитировать опросы социлогов "Левада-центра").

Если 45% москвичей относятся к мэру положительно, то у 24% отношение отрицательное, и это наибольший показатель за все время измерений с 2011 года. Год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей - 57%, негативное отношение было лишь у 12%.

Среди основных проблем города опрошенные назвали в том числе те, что связаны с коронавирусом. Введение пропускного режима на время карантина в Москве одобрили 54%, а 44% - нет. Остановку предприятий оценили положительно лишь 39% респондентов, 55% - не одобрили.

"Происходит нормализация настроений после пиковых показателей поддержки Собянина в период выборов и сразу после них, растет недовольство москвичей ограничениями во время карантина, нарастает обеспокоенность экономическими проблемами", - сказал изданию замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Нужны ли учителям маски

Российские регионы будут самостоятельно принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями, руководствуясь эпидемической ситуацией, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства просвещения.

Ранее в ведомстве заявляли, что, если учителя не будут носить маски, то родители будут вправе обратиться в администрацию школы.

Детей не будут обязывать носить маски, но они могут это делать, если настаивают родители. Ранее о таком подходе в Москве говорил мэр Собянин.

Министерство летом допускало возможность отмены праздничных линеек 1 сентября, но позже уточнило свою позицию. Решать, проводить ли торжества, должны губернаторы. Собянин на прошлой неделе объявил, что ситуация с коронавирусом не позволяет проводить линейки.

Роспотребнадзор предписал разделить школьников во время учебы - они должны заниматься в одном классе, библиотеку посещать только с одноклассниками, перемены между уроками должны быть тоже отдельными для каждого класса. Это делается для максимального разделения учащихся.

Речи об отмене занятий и возвращению к онлай-обучению пока не идет, однако накануне школам рекомендовали готовиться к обучению в дистанционном режиме, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшится.

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