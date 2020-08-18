В ФРГ начался крупнейший процесс над педофилами. Подозреваемых десятки тысяч, самой юной жертве - 3 месяца

В Кельне начался процесс по громкому делу о педофилии. 43-летнего повара по профессии Йорга Л. (полное имя не разглашается), обвиняют в систематическом сексуальном надругательстве над своей трехлетней дочерью и в распространении детской порнографии в интернете, пишет Русская служба BBC.

Заседания суда, на которых будут допрашивать Йорга Л. и его жену, согласившуюся дать против него показания, будут закрытыми. Согласно заключению, мужчина сознательно выбирал время, когда его супруги не было дома, пишет DW. Большую часть своих преступлений он фиксировал на смартфоне, чтобы затем рассылать видеозаписи партнерам по чатам через различные интернет-платформы.

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По версии следствия, мужчина распространял фотографии и видео домогательств через шведский сервис Threema, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями. Их посмотрели десятки тысяч человек.

В октябре прошлого года полиция провела рейд в доме Йорга Л. в городе Бергиш-Гладбах, неподалеку от Кельна. Полицейские обнаружили улики, которые позволили им привлечь к делу еще несколько десятков подозреваемых в просмотре детского порно. Сейчас по делу об интернет-сети педофилов проходят 87 подозреваемых в 16 землях. Это крупнейшее расследование по делу о педофилии в истории послевоенной Германии.

Следствие считает, что интернет-группа, где делились детским порно, насчитывала до 30 тысяч участников. В некоторых чатах на платформе было до 1800 участников, которые могли одновременно просматривать фото и видео. Также в заключении обвинения говорится, что мужчина несколько раз встречался с другими участниками чата, и они сексуально домогались детей друг друга. В мае участника чата, с которым встречался обвиняемый, приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальные домогательства.

В результате следственных действий 50 детей в возрасте от трех месяцев до 15 лет, ставших жертвами домогательств и жестокого обращения, изъяли из семей. Трое следователей, работавших над делом, взяли больничный, сославшись на психологическую травму, причиненную просмотром фото и видео.

В конце июня министр юстиции земли Северный Рейн - Вестфалия Петер Бизенбах заявил, что участники чатов, форумов, групп в мессенджерах в даркнете и общедоступном интернете также "подбивали друг друга на совершение преступлений". В частности, давали друг другу консультации, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, договаривались об обмене детьми и даже организовывали групповые изнасилования. Сеть была названа международной, однако ее ядро составляют немецкоязычные пользователи.

Бизенбах заявил, что "понятия не имел" о реальном размахе преступлений, и констатировал, что в ближайшее время список из 30 тысяч подозреваемых значительно увеличится. В то же время он признал, что перед судом предстанет лишь небольшая часть подозреваемых, в том числе потому, что из-за ограниченных технических ресурсов не все полученные улики получается сохранить, исследовать и приобщить к делу. К настоящему времени следователи сумели идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, включая трехмесячного ребенка.

Как пишет "Медуза", в последние несколько лет борьба с преступлениями против детей в земле Северный Рейн - Вестфалия была объявлена приоритетом и на нее были брошены значительные ресурсы. Это случилось после череды громких преступлений, в ходе расследования которых полицию и власти обвиняли в халатности и бездействии.

В 2019 году стало известно о локальной педофильской сети, которая была организована в кемпинге в городе Людге и действовала много лет. Жертвами стали приемная дочь преступника и многие другие дети. Несмотря на поступившие в полицию заявления, дело по неизвестным причинам не возбуждали несколько лет, а из полиции пропал алюминиевый чемодан с 155 CD-дисками, на которых, возможно, были зафиксированы преступления.

В городе Бергиш-Гладбах было возбуждено дело против 26-летнего солдата бундесвера, от действий которого пострадали его собственные дети трех и пяти лет, а также его племянница и дочь его знакомого, разделявшего его склонности. Племянницу он даже предлагал в чате для группового изнасилования. Несмотря на весомые обвинения, солдата, принимая во внимание его "раскаяние", не задерживали после открытия дела в течение пяти месяцев и даже не проводили обыск у него дома. В эти пять месяцев, до его ареста осенью 2019 года, он, скорее всего, продолжил совершать преступления. В мае солдата приговорили к 10 годам заключения, которые он будет отбывать в закрытом психиатрическом учреждении.

Как правило, дети становятся жертвами сексуального насилия в семейном кругу, позднее через чаты к преступникам подключаются сообщники. Между тем техническое оснащение полицейских структур, занимающихся борьбой с такими преступлениями, оставляет желать лучшего. В прессе также звучали сомнения в том, что 72-летний министр юстиции Бизенбах и 67-летний министр внутренних дел Херберт Ройль способны внедрить современные методы расследования. Сказывался и недостаток персонала: в том же Северном Рейне - Вестфалии на одного сотрудника полиции приходилось два миллиона снимков с подозрением на детскую порнографию, которые требовалось проверить. Причем к их проверке привлекали и необученных стажеров.

В итоге для разработки контактов солдата из Бергиш-Гладбаха и еще нескольких его сообщников был создан особый отдел полиции под названием "Берг" и специальный отдел, сотрудники которого взламывают защищенную переписку.

Тогда же земельный полицейский центр по борьбе с детской порнографией нанял 20 гражданских сотрудников для оценки фото- и видеоматериалов. Из 150 претендентов были отобраны 14 женщин и 6 мужчин: филологи, юристы, политологи. Более пяти часов в день пять дней в неделю они отсматрют фото- и видеоматериалы в поисках преступлений и зацепок, по которым можно идентифицировать преступника. Как сотрудники "Берга", так и гражданские помощники жалуются на огромную психологическую нагрузку, несколько сотрудников вынуждены были обратиться за медицинской помощью и перевестись в другие отделы.

В июне этого года СМИ рассказали об эксперименте, в ходе которого педофилам в Германии разрешали усыновлять бездомных детей. Скандал вокруг автора эксперимента, профессора педагогики Гельмута Кентлера разразился только в 2015 году, спустя 30 лет после начала эксперимента и уже после смерти ученого. Кентлер начал проводить его еще в конце 1960-х: в эксперименте участвовали бездомные мальчики от 13 до 15 лет, которых профессор надеялся таким образом "ресоциализировать" и ускорить процесс их взросления.

Результаты первых экспериментов Кентлер в 1988 году назвал успешными. Он был уверен, что сексуальные отношения между приемными отцами и усыновленными мальчиками не несут никакого вреда. И обосновывал свой эксперимент тем, что у опекунов должна быть причина заботиться о беспризорных подростках. По его мнению, сексуальный интерес является именно такой причиной.

Спустя несколько лет после смерти Кентлера политолог Франц Вальтер заявил, что профессор играл ключевую роль в движении педофилов. Через два года сенат Берлина организовал расследование эксперимента Кентлера, один из участников которого рассказал, что до сих пор не оправился от психологической травмы. Власти открыли особую горячую линию для тех, кого еще могли коснуться такие опыты.

В последующих исследованиях выяснилось, что опыты продолжались с 1960-х и по крайней мере до начала 2000-х. Сотрудники Университета Хильдесхайма в нынешней работе изучили документы и записи интервью с жертвами эксперимента. Они выяснили, что речь идет о целой сети в сфере образования, включая сенат Берлина, где педофилию "принимали, поддерживали и защищали". Несколькими приемными отцами-педофилами были высокопоставленные ученые из института Макса Планка, Свободного университета Берлина и школы Оденвальд, вокруг которой в 2014 году разгорелся скандал, связанный с растлением несовершеннолетних.

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