Беларусь: в США осудили готовность РФ к военному вмешательству

Предлагая Лукашенко военную помощь, Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, считают в Палате представителей Конгресса США.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 17 августа, резко осудил сделанное на фоне не утихающих в Беларуси протестов против вероятных фальсификаций на президентских выборах заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова оказать Минску помощь, в том числе военную, "для обеспечения безопасности".

При этом конгрессмены выразили свою поддержку протестующим, требующим реализации своих демократических прав.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

В Конгрессе призвали защитить право Беларуси самой определять свое будущее

"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режиму Лукашенко в Беларуси. Мы призываем администрацию (США. - Ред.) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять свое будущее", - говорится далее в документе.

15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным была достигнута договоренность о том, что Москва "при первом запросе" поможет обеспечить безопасность Беларуси в случае внешних военных угроз.

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