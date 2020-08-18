Девятый день протестов в Беларуси. Коротко о главных событиях

Многотысячная акция протеста прошла 17 августа в Минске. Основное место действия — площадь Независимости. Потом толпа разделилась: часть отправилась к Купаловскому театру, а часть — к изолятору на Окрестина.

Гендиректор Купаловского театра Павел Латушко уволен. Он, кстати, бывший министр культуры Беларуси. А на прошлой неделе участвовал в протестах и призывал главу МВД уйти в отставку. Коллектив поддержал Латушко. Завтра утром в театр должен приехать нынешний министр, чтобы обсудить ситуацию.

Вечером у ИВС на Окрестина произошел конфликт между демонстрантами и местными волонтерами. Демонстранты хотели пройти к зданию изолятора и потребовать освобождения всех задержанных. Волонтеры просили их этого не делать. По одним данным, причина в том, что ранее вышедшие из изолятора говорили, что их избивали, когда слышали лозунги. Другая возможная причина — волонтеры смогли договориться о том, чтобы передать задержанным еду, воду и лекарства, и опасались, что эта договоренность будет расторгнута из-за активных протестов. Эта версия описывалась в нескольких источниках, но сложно сказать, насколько она правдива.

Изолятор в Минске Foto: Itar-Tass / Scanpix

Изолятор в Минске Foto: Itar-Tass / Scanpix

Массовые акции проходили и в других городах страны. В Гродно и Гомеле, например, в них участвовали тысячи человек. А в Солигорске шахтеры объявили бессрочную забастовку.

Лукашенко сказал, что предлагал оппозиции пересчет голосов, но получил отказ. Штаб Тихановской и ранее говорил, что пересчет вести бессмысленно, потому что все оригинальные бюллетени были уничтожены. Правда, еще Лукашенко сказал, что говорил с Меркель, но Меркель вот с Лукашенко не говорила…

Лукашенко выступил перед рабочими МАЗа и МЗКТ. Они кричали ему "Уходи!" Там же он заявил , что выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая Конституция.

Уволили директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова. В эфире телеканала были показаны кадры насильственного разгона пикетов.

Задержаны три человека (имена не называются), которые, как всем сообщило государственное телевидение, “готовили провокацию” против Лукашенко во время его визита на завод. Провокация заключалась в том, что они “учили людей, что кричать”.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!