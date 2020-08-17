Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

Выборы пройдут после того, как в стране будет принята новая Конституция. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с рабочими на МЗКТ. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.

— Будет так, мужики, нам надо принять новую Конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю Конституцию принимали на референдуме. И по новой Конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти.

Лукашенко также призвал рабочих к поиску компромисса. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».

— Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х, — заявил Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, «Александр Лукашенко во время посещения МЗКТ уделил много времени общению с работниками предприятия, открыто ответил на их острые вопросы касательно обстановки в стране, рассказал, к чему в дальнейшем могут привести необдуманные действия и излишняя политизация».

Напомним, сегодня на МЗКТ он также заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

— Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов. — Прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа: за полгода мы уничтожим все.



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