Лукашенко прилетел на завод и вышел к рабочим. Его встретили криками "Уходи!"

Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, ждали обещанного общения с президентом. Александр Лукашенко прилетел на предприятие на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками «Уходи!».

Общение с людьми на улице

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Их (выборов. — Прим.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все.

Лукашенко сказал, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.

— Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда.

Он заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями: «Но не под давлением и не через улицу».

Общение в цехах

Во время общения с рабочими в цехах Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, передает пресс-служба президента.

Ему доложили, что в целом заводы работают.

— Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — сказал Лукашенко.

— Вы — субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно, — предупредил он. — Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты.

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