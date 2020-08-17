"Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению. Это немыслимо, что наша многострадальная страна была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги", — говорится, в частности в заявлении сотрудников "Беларуськалия".

Требуя отставки Александра Лукашенко, освобождения всех политических заключенных и участников мирных акций, а также проведения честных и прозрачных выборов, они намерены остановить все горнодобывающие и проходческие комплексы и отделения силивинитных обогатительных фабрик, а также работы на вспомогательных цехах.

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Коллектив нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтана" заявил, что утратил доверие к действующей власти, "так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране".

Забастовки на предприятиях в Беларуси начались вскоре президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.

С 13 августа в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

В последующие дни протесты на предприятиях продолжились. На забастовки выходили рабочие Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова и сотрудники Минэнерго.


Собрания прошли также на Белорусском металлургическом заводе.


Акцию протеста решили поддержать и работники завода "Гродноазот". Бастует Минский тракторный завод. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Новополоцке требовали встречи с руководством.


Акции солидарности прошли также на предприятиях в Жлобине, Гродно, Бресте и Солигорске.

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