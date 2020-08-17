Папа римский поддержал требования протестующих в Беларуси

Во время воскресной проповеди в Ватикане Франциск заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси и призвал стороны конфликта к диалогу.

Папа Римский Франциск и другие высокопоставленные представители католической церкви поддержали требования участников протестных акций в Беларуси. Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.

Франциск пожелал мира белорусам



Он также пожелал мира белорусам и призвал стороны конфликта к диалогу, отказу от применения силы, а также уважению правосудия и права.

В свою очередь мюнхенский кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx) во время воскресного богослужения выразил солидарность с протестующими в Беларуси. "Пасха ощущается везде, где люди восстают и защищают человеческое достоинство, достоинство жизни, достоинство свободы - в том числе в Беларуси", - заявил он во время праздничной службы в день Вознесения Богоматери.

Глава Украинской грекокатолической церкви призвал положить конец насилию



Предстоятель Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук отметил, что демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу. Люди защищают свою волю, социальную справедливость и достоинство, написал он в письме архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, которое опубликовано на официальном сайте Ватикана. Шевчук призвал положить конец насилию в отношении невинных людей и сохранить общественный порядок.



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