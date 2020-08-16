НАТО опровергла заявление Лукашенко о наращивании сил у границы Беларуси

НАТО и Литва заявили, что не представляют угрозу для Беларуси. Глава литовского МИД назвал заявление Лукашенко о наращивании сил НАТО у белорусской границы ложью.

Руководство НАТО опровергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании сил альянса у западной границы этой страны. "В этом регионе не имеет места наращивание сил НАТО. Многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Оно направлено исключительно на оборону, соразмерно и предназначено для предотвраения конфликтов и сохранения мира", - заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе в воскресенье, 16 августа.

Она также призвала власти Беларуси уважать основные свободы граждан, включая право на мирный протест.

В Вильнюсе заявили об отсутствии угрозы для Беларуси

Одновременно власти в Вильнюсе заверили Минск, что не представляют угрозы для Беларуси. "Белорусский кризис является политическим, и любые обвинения руководства Беларуси о вмешательстве иностранных государств или об угрозах, которые они представляют, являются попыткой переложить вину и оправдать собственные действия", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что все международные военные учения в Литве проходят по долгосрочному графику, и добавил, что до конца августа никаких маневров больше не планируются. 2-14 августа в Литве состоялись военные учения, в которых участвовали 200 военнослужащих США.

Минобороны Беларуси заявило о проведении военных учений у границы с Литвой

Между тем министерство обороны Беларуси сообщило о проведении тактических учений у границы с Литвой вблизи БелАЭС. Маневры будут проходить с 17 по 20 августа в районе Островца в Гродненской области, заявило ведомство, указав на выполнение плановых мероприятий боевой подготовки. "Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - указывается далее. Подразделения зенитных ракетных войск уже выдвинулись в район Островца и заступили на боевое дежурство, указало Минобороны.

Во время митинга своих сторонников на площади Независимости в Минске 16 августа Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают военную мощь у западных границ Беларуси. "Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ", - указал он.

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.

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