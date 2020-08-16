В Беларуси проходят массовые акции протеста: сотни тысяч человек вышли на улицы

ru.DELFI.lt

Десятки тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались в Минске в воскресенье на "Марш за свободу" против правления Александра Лукашенко. У стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей по подсчетам TUT.BY собралось не менее 200 тысяч человек, которые скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Митинги против Лукашенко проходят не только в Минске, но по всей стране. Delfi следит за происходящим.

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