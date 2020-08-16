Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы осудить официальные результаты ЦИК Беларуси и поддержать главного кандидата от оппозиции, Светлану Тихановскую, которая решила баллотироваться на выборах после того, как другие потенциальные кандидаты, включая ее мужа, попали в тюрьму.
Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020
August 16, 2020
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