Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы осудить официальные результаты ЦИК Беларуси и поддержать главного кандидата от оппозиции, Светлану Тихановскую, которая решила баллотироваться на выборах после того, как другие потенциальные кандидаты, включая ее мужа, попали в тюрьму.

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