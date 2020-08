Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Среди прочего, целью израильской авиации стал склад боеприпасов, сообщили в ЦАХАЛ в воскресенье, 16 августа. Армия продолжит противостоять "любым попыткам нанести ущерб мирным жителям Израиля", подчеркнули ее представители.

Earlier tonight, rockets were fired from Gaza into Israel.

In response, our Air Force just struck Hamas terror targets in Gaza, including a military compound used to store rocket ammunition.

We will continue to operate against any attempts to harm Israeli civilians.