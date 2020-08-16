Лукашенко пообещал не допустить "живую цепь" от Вильнюса до Киева

На совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси президент Александр Лукашенко поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно, а также прокомментировал "ланцуг неравнодушных" от Вильнюса до Киева, пишет портал Tut.by.

Президент обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах. Он заявил, что идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Президент напомнил, что выработан алгоритм реагирования на подобные события.

"Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", — сказал Лукашенко.

Лукашенко также прокомментировал идею выстроить людскую цепь неравнодушных от Вильнюса до Киева.

"Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий. Ясно, на что намекают: Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с Президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", — сказал Лукашенко.

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