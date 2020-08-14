Лукашенко дал о себе знать: я пока живой и не за границей

Александр Лукашенко 14 августа на совещании по работе строительной отрасли опроверг слухи о своем отъезде из страны, сообщает Naviny.by.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые свядомыя раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, и мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — заявил он (фрагмент совещания был показан в эфире телеканала «Беларусь 1).

Лукашенко считает, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. По его словам, экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. «И все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор и прочее. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото, в эту багну и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — сказал он.

Официальный лидер высказался, что сейчас в стране «пытаются раскачать трудовые коллективы». «Вы это хорошо знаете, хорошо чувствуете. Конечно, трудовые коллективы — это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли, и здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать, пожалуйста — вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что коллективам надо объяснить на примере предприятий, какие последствия могут иметь забастовки. Он отметил, что если на два дня забастует «Беларуськалий», то российские и канадские конкуренты «перекрестятся». «И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал он.

«Что касается МТЗ, МАЗ и т.д., ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — добавил Лукашенко.

«Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу, пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу, — продолжил он. — Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие (а это кормилица). Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну, на два дня дадут. А потом что?».

По словам Лукашенко, с такой же позиции надо подходить к людям, в том числе в строительной отрасли. «Потому что строители — это продвинутый народ, боевитый народ. Им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали опять, уже в который раз, за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства — работайте», — резюмировал он.

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