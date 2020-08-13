Цепи солидарности стали выстраиваться с самого утра. Вечером акции протеста и солидарности продолжаются.

Delfi ведет текстовую трансляцию.

Протесты в беларуси

Будем надеяться, что эта ночь пройдет в Беларуси мирно и прекращаем нашу трансляцию.

Как сказал BBC политолог Александр Класковский, главным фактором, которым руководствовался Лукашенко, принимая решение выпустить задержанных, стал "выход на политическую арену именно классического пролетариата".

Врач-реаниматолог из Минска рассказал Дождю, что в больницу доставляют огромнее количество пациентов, приемное отделение не справляется. «Это кошмар. Это кровь. Посмотреть в глаза скорой помощи, которая привозит товарищей с Окрестина. Скорая просто не хочет говорить. Скорая находится в шоке. Не может говорить, что там происходит. Психологически. А это врачи скорой, которые видели почти все», — рассказывает Александр о состоянии людей, которых привозят из изолятора на Окрестина.

Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с обращением.«Сейчас к Беларуси обращены глаза всего мира. За нас болеют простые граждане, пресса, политики, знаменитости. Весь мир восхищается нами! Весь мир хочет спасти нас. Весь мир хочет остановить насилие над беларусами, предлагает свою помощь», — сказала Колесникова.Глава штаба потребовала от властей прекратить насилие и задержания: «Беларусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся».Кроме того, Колесникова потребовала отпустить всех политических заключенных и задержанных на протестах — более 6 тысяч человек — и обнародовать результаты голосования.Политик призвала мэров всех городов стать организаторами акций 15 и 16 августа.https://youtu.be/7L7d3bCK97o

Людей выводят небольшими группами. Среди них есть девушки, многие плачут. К изолятору прибывают водители, которые предлагают вышедшим довезти их до дома. Некоторых людей увозит скорая помощь. https://twitter.com/mediazona_by/status/1294017499416219651

https://www.youtube.com/watch?v=1NlV4VUyxvU

Мэры городов выходят к протестующим, демонстранты в Минске свободно перекрывают улицу, никто за ними не гоняется, не уволакивает в автозаки, не бьет. Не слышны разрывы светошумовых гранат.

Глава МВД генерал-майор Юрий Караев заявил:"Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу"

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний.«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации

Пятый день: белорусы снова вышли на улицы в протест против фальсификаций на выборах и жесткого разгона митингов. На это раз правоохранители действуют мягче, звучат примирительные заявления.

Как это было днем.https://g1.dcdn.lt/dgs/loader.php#id=318673