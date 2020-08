На крупных предприятиях работники объявляют забастовки. В Жодино выпускают задержанных во время протестов. Неизвестные вооруженные люди блокировали офисы "Яндекса" в Минске. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рабочие БелАЗа просят появлиять на ситуацию

Сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино объявили забастовку, сообщил портал Tut.by, уточнив, что сотрудники нескольких цехов собрались на площади на территории предприятия, прекратив работу. Но работа в цехах продолжается, выяснила Русская служба Би-би-си.

Корреспонденту Би-би-си удалось побывать на территории завода и поговорить с рабочими. Они рассказали, что попросили организовать встречу с руководством города и вышли на нее в обеденный перерыв.

Они потребовали от руководства Жодина повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов Беларуси.



"ОМОН ездит и творит беспредел на машинах, которые мы производим. Мы не хотим этого терпеть! Пусть руководство свяжется с силовиками", - сказал один их рабочих.

Завод продолжает работать. "Молчать мы не можем, но и перестать работать тоже не можем. Это наш единственный источник дохода", - сказал собеседник Би-би-си.

Рабочие разошлись после того, как больше двух часов говорили с главой горисполкома Дмитрием Заболоцким. Он пообещал, что ОМОН больше не будет патрулировать улицы в Жодине - это будут делать обычные милиционеры.

"Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города", - сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).

Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs