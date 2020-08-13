Коротко: самая спокойная ночь после выборов в Беларуси

Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня. Массовых столкновений не происходило, а задержания были в основном точечными.

Все основные события происходили в течение вчерашнего дня.

Протестующие в среду выбрали новую тактику - на улицы Минска и других белорусских городов вышли женщины и встали в так называемые цепи солидарности, протестуя против полицейского насилия.

Днем в среду возле ворот изолятора временного содержания на улице Окрестина, куда последние дни доставляли задержанных в Минске, собрались десятки людей, которые пытались узнать судьбу своих родственников.

Они сверяли списки тех, кто находится внутри, и рассказывали о том, в каких условиях содержатся задержанные. Когда из ворот выезжали автозаки, собравшиеся старались разглядеть в них родных, и кричали силовикам "позор". Многие плакали.

В среду в белорусских Телеграм-каналах стали распространяться призывы заблокировать движение на дорогах, чтобы помешать проезду спецтехники. Вечером во многих городах водители попытались это сделать, однако встретили жесткий отпор со стороны сотрудников милиции и спецназа.

Еще одна примечательная деталь вчерашнего дня - многочисленные видео с бывшими и действующими сотрудниками силовых структур, которые выбрасывали свои формы в знак протеста против действий своих коллег.

"Я гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы". Бывшие бойцы белорусского спецназа продолжают выкидывать и сжигать форму в знак протеста против жесткого разгона митингов. pic.twitter.com/jJxpGn3CzH — bbcrussian (@bbcrussian) August 12, 2020

Действующий сотрудник МВД призвал сослуживцев «прекратить насилие и не отстаивать интересы одного человека, который насильственно захватил власть». Инспектор обратился к Тихановской, как к законно избранному президенту, за приказом о защите Республики Беларусь и ее граждан. pic.twitter.com/4H5rRxTJE9 — Рустем Адагамов (@adagamov) August 12, 2020

Несогласие с действиями силовиков выразили и работники государственных СМИ Беларуси - некоторые из них уволились в знак протеста.

Сегодня по инициативе Польши соберется экстренное видеосовещание министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться возможная реакция на события в Беларуси.

По мнению европейских экспертов, которых опросил корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик, Евросоюз вполне может ввести санкции против Александра Лукашенко и его окружения, но опасается, что это сблизит Минск с Москвой.

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