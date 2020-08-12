Протесты в Беларуси. День четвертый: женщины с цветами, десантники выбрасывают военную форму Светлана Алексиевич: Убирайся, пока не поздно

В Беларуси продолжаются акции протестов, которые начались после выборов президента. ЦИК объявил, что за действующий президент Лукашенко набрал более 80% голосов. Главное требование участников протеста - аннулировать сфальсифицированные результаты выборов. Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

Все предыдущие три дня мирных протестов заканчивались жесткими задержаниями людей. Для разгонов использовались светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, в интервью Белорусской службе Радио Свобода призвала Лукашенко: "Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но не выйдет уже, кровь [пролилась]. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Убирайся! Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью".

Сегодня в городах Беларуси женщины выходили на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков.

Вечером протестующие начали перекрывать дороги и автомагистрали.

В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание "Наша Нива". Блокирование городских автомагистралей произошло еще в нескольких местах, сообщает Telegram-канал Nexta. По информации корреспондента "РИА Новости", протестующие перегородили также проспект Независимости.

TUT.by: У станции метро «Пушкинская» участники цепи солидарности разошлись около 22.00 после того, как сотрудники ОМОНа подошли к ним и что-то сказали. До этого силовики задержали еще несколько мужчин. Сейчас у метро находится несколько десятков человек, они стоят разрозненными группами на противоположной стороне от кинотеатра «Аврора» на улице Притыцкой.

BBC Russian передает, что в микрорайоне Грушевка открыли стрельбу по окнам жилых домов. Одна из жительниц Минска ранее рассказывала, что накануне "сидела тихо, чтобы [силовики] не заметили": "Они стреляли по всем окнам, в которых были люди".

Экипаж ГАИ и два тонированных автобуса заехали на тротуар на проспекте Дзержинского и открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах, которые поддерживали протестующих. Об этом пишет Onliner со ссылкой на очевидцев.

По их словам, люди стояли на общих балконах домов по проспекту Дзержинского и подсказывали тем, кто перекрывал движение. Спустя некоторое время появились силовики, которые выбежали из машин и направили ружья на балконы.

"Были слышны выстрелы", — цитирует очевидцев издание.

ТАСС сообщает, что в центре Минска автомобиль сбил сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

Во второй половине дня в Минске и других городах страны прошли акции протеста медицинских работников против насилия в отношении граждан, которое развязали правоохранительные органы.

В агрокородке Лесное подполковник милиции вышел поговорить с участниками акции солидарности. Просто и мирно поговорить:

В интернете появляется все больше записей, на которых белорусские десантники выкидывают свою военную форму в мусорные баки. Один из них произносит: "Десантного братства больше нет".



Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева оставила в Инстаграме послание к ОМОНу: "Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте".

BBC рассказывает, что происходит в регионах

Могилев. За протестующими по городу ездят автозаки, но в целом без жестких сценариев.

Речица. Там точечные задержания, появляются видео, как людей задерживают во дворах под крики “Позор” с балконов.

Гомель. Там протестуют несколько сотен человек. Поступали сообщения, что силовики используют машины скорой помощи, чтобы отвлечь внимание.

Витебск. Там тоже задержания. Там сегодня люди в черной одежде и балаклавах задерживали девушек, вставших в живую цепь.

Фаниполь. Там около 350 протестующих. Тоже пытаются блокировать дороги.

Рогачев. Там тоже задерживают протестующих.

Могилев со всей страной!!!! На удивление нет космонавтов. Возможно отправили на Минск. Поэтому все проходит мирно!!! pic.twitter.com/jq0HavSugy — Вячеслав Сикора (@SikoraSlava) August 12, 2020

Волна протестов против насилия вызвана большим количеством опубликованных в Сети свидетельств жестокости, которую сотрудники силовых органов проявляют к демонстрантам, простым прохожим, жителям городов Беларуси. Кадры избиений сотнями публикуются в оппозиционных Telegram-каналах и в социальных сетях.

O том, как в Минске обращаются с задержанными, рассказал журналист Znak.com Никита Телиженко. Его самого задержали вечером 10 августа, а отпустили только спустя сутки.

Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове и орать: “Заткнись, сука!”

Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо.

Люди там [в РОВД] лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", — орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди.

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